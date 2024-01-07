Окупанти знову гатили по Херсону: є загиблий

Росіяни сьогодні вранці вбили чоловіка і поранили ще двох людей у Херсоні

Від ворожих обстрілів загинув 62-річний чоловік

Російські окупанти сьогодні вранці обстріляли Херсон, унаслідок чого загинув чоловік. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

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«У Херсоні внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинув 62-річний чоловік», – написав він.

За словами Мрочка, чоловіка було ушпиталено, медики намагались врятувати чоловіка, але ушкодження виявились несумісні з життям.

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Крім того, через ворожі обстріли до лікарні з вибуховою травмою та осколковим пораненням правої гомілки доправлено чоловіка 1957 року народження. Він потрапип під удар у середмісті Херсона.

За даними Херсонської обласної прокуратури, сьогодні вранці через ворожу атаку загинув 62-річний чоловік, ще двоє – отримали поранення.

Нагадаємо, що російські загарбники ввечері 6 січня атакували Миколаївщину дронами-камікадзе. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на базі відпочинку.

Крім того, ввечері 6 січня російські загарбники атакували Дніпро безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки постраждав будинок, де проживали 22 родини. Постраждали дві людини.

Триває 683-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.