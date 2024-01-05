Правоохоронці розслідують походження ракет, якими РФ обстріляла Харків

Мета слідчої дії – перевірити версію про виробництво зазначених ракетних боєприпасів за межами РФ

Прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет

Правоохоронці встановлюють країну виробництва ракет, якими РФ вдарила по Харкову 2 січня. Унаслідок обстрілу загинуло двоє людей. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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«Прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет», – йдеться в повідомленні.

Прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Мета слідчої дії – перевірити версію про виробництво зазначених ракетних боєприпасів за межами РФ.

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Відомості, отримані під час додаткового огляду, буде надано експертам для проведення комплексної судової вибухотехнічної, вибухотехнічної, військової експертиз.

Мета слідчої дії – перевірити версію про виробництво зазначених ракетних боєприпасів за межами РФ фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Відомості, отримані під час додаткового огляду, буде надано експертам для проведення комплексної судової вибухотехнічної, вибухотехнічної, військової експертиз фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Зазначається, що огляд проводили прокурори обласної прокуратури, слідчі поліції, працівники СБУ та співробітники Наукового центру Повітряних сил Харківського національного університету імені Івана Кожедуба.

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Згодом The Washington Post повідомив, що Північна Корея могла передати Російській Федерації кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

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До слова, супутникові знімки, зроблені з жовтня по грудень, показують безперервний потік кораблів з КНДР до Росії. Північна Корея продовжує постачати Кремлю боєприпаси. Зокрема, військові поставки активізувалися з початку жовтня, коли США звинуватили Північну Корею у відправці боєприпасів до Росії.

Також американська сторона отримала інформацію, підтверджену супутниковими знімками, що Північна Корея відправила до Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами.

Як повідомлялося раніше, Росія та КНДР продовжують розширювати співпрацю, зокрема в торгівлі, економіці, науці та технологіях.