Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Правоохоронці розслідують походження ракет, якими РФ обстріляла Харків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Правоохоронці розслідують походження ракет, якими РФ обстріляла Харків
Мета слідчої дії – перевірити версію про виробництво зазначених ракетних боєприпасів за межами РФ
фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет

Правоохоронці встановлюють країну виробництва ракет, якими РФ вдарила по Харкову 2 січня. Унаслідок обстрілу загинуло двоє людей. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«Прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет», – йдеться в повідомленні.

Прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет
Прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет
фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Мета слідчої дії – перевірити версію про виробництво зазначених ракетних боєприпасів за межами РФ.

Відомості, отримані під час додаткового огляду, буде надано експертам для проведення комплексної судової вибухотехнічної, вибухотехнічної, військової експертиз.

Мета слідчої дії – перевірити версію про виробництво зазначених ракетних боєприпасів за межами РФ
Мета слідчої дії – перевірити версію про виробництво зазначених ракетних боєприпасів за межами РФ
фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура
Відомості, отримані під час додаткового огляду, буде надано експертам для проведення комплексної судової вибухотехнічної, вибухотехнічної, військової експертиз
Відомості, отримані під час додаткового огляду, буде надано експертам для проведення комплексної судової вибухотехнічної, вибухотехнічної, військової експертиз
фото: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Зазначається, що огляд проводили прокурори обласної прокуратури, слідчі поліції, працівники СБУ та співробітники Наукового центру Повітряних сил Харківського національного університету імені Івана Кожедуба.

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Згодом The Washington Post повідомив, що Північна Корея могла передати Російській Федерації кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

До слова, супутникові знімки, зроблені з жовтня по грудень, показують безперервний потік кораблів з КНДР до Росії. Північна Корея продовжує постачати Кремлю боєприпаси. Зокрема, військові поставки активізувалися з початку жовтня, коли США звинуватили Північну Корею у відправці боєприпасів до Росії.

Також американська сторона отримала інформацію, підтверджену супутниковими знімками, що Північна Корея відправила до Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами.

Як повідомлялося раніше, Росія та КНДР продовжують розширювати співпрацю, зокрема в торгівлі, економіці, науці та технологіях.

Теги: ракета обстріл Харків прокуратура війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маломуж переконаний: на президента Росії має тиснути не лише колективний Захід, а й країни, які зберігають умовний нейтралітет
Як отримати перевагу над ворогом: генерал розповів, які зміни потрібні для перемоги
Вчора, 08:57
Російська ракета влучила у школу в Харкові
Обстріл Харкова та «бавовна» у Білгороді: головне за ніч
3 сiчня, 07:25
Упродовж новорічної ночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками
Унаслідок нічного обстрілу Одеси загинув 15-річний підліток (фото)
1 сiчня, 10:15
Через російські атаки загинули три людини, ще дев'ятеро – поранені
Окупанти вдарили по Запоріжжю: є загиблі та поранені (фото)
28 грудня, 2023, 18:50
Стало відомо, скільки ракет РФ запустила по Україні з початку війни
Стало відомо, скільки ракет РФ запустила по Україні з початку війни
21 грудня, 2023, 14:04
Сейм Польщі обрав нового премʼєра, розблоковано найбільший пункт пропуску. Головне за 11 грудня
Сейм Польщі обрав нового премʼєра, розблоковано найбільший пункт пропуску. Головне за 11 грудня
11 грудня, 2023, 21:00
В умовах сучасної війни – засобом виживання стає розосередження
Що має вміти український боєць
7 грудня, 2023, 17:03
Окупанти почали імітувати атаки: деталі від ЗСУ
Окупанти почали імітувати атаки: деталі від ЗСУ
7 грудня, 2023, 12:33
Тим, хто налаштований служити, краще звертатись напряму до різних бригад
ЗСУ повідомили, які є обмеження за віком та статтю для служби в армії
6 грудня, 2023, 07:48

Кримінал

Правоохоронці розслідують походження ракет, якими РФ обстріляла Харків
Правоохоронці розслідують походження ракет, якими РФ обстріляла Харків
Жителька Дніпропетровщини ошукала дружину військового на пів мільйона гривень
Жителька Дніпропетровщини ошукала дружину військового на пів мільйона гривень
СБУ викрила українську компанію, яка постачала в Росію засоби тактичної медицини
СБУ викрила українську компанію, яка постачала в Росію засоби тактичної медицини
Служба безпеки прийшла з обшуками до виробника аптечок для ЗСУ
Служба безпеки прийшла з обшуками до виробника аптечок для ЗСУ
Ображає Зеленського і ЗСУ. Син екссудді з Вінниці прославився скандальними відео
Ображає Зеленського і ЗСУ. Син екссудді з Вінниці прославився скандальними відео
СБУ оголосила підозру соратниці гауляйтера Аксьонова
СБУ оголосила підозру соратниці гауляйтера Аксьонова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Втеча українських чоловіків до Польщі: оприлюднено нову статистику
17K
Дипломат: Те, що сталося в Україні, буквально розірвало ментальність японців
15K
ЗСУ знищили командний пункт окупантів, Путін готується захищати Москву. Головне за 4 січня
12K
Ситуація на фронті може змінитися, але вже відомо, хто програв війну – Держдеп США
11K
Як зміниться життя українських біженців у Чехії: всі деталі
6665
Washington Post розповів, скільки балістичних ракет отримав Путін від Кім Чен Ина

Новини

Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої
Сьогодні, 07:00
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 січня
Сьогодні, 06:10
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Перший випадок віртуального зґвалтування: поліція почала розслідування
Вчора, 11:48
Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:09
Мокрий сніг та мороз: прогноз погоди на 4 січня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua