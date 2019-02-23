Віце-прем’єр назвав відбір на «Євробачення-2019» частиною гібридної війни Росії проти України



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Сестри Анна і Марія Опанасюк, учасниці дуету Anna Maria, потрапили у гучний скандал напередодні виступу у фіналі Національного відбору на «Євробачення-2019»

Кириленко вважає, що «такі артисти» не можуть брати участі у конкурсній частині Фіналу Національного відбору на «Євробачення-2019»

Національний відбір на «Євробачення-2019», на жаль, уже став частиною гібридної війни Росії проти України. Таку думку висловив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

«Національний відбір на «Євробачення-2019», на жаль, уже став частиною гібридної війни Росії проти України. Унаслідок участі у відборі артистів, що гастролюють на території держави-агресора або не визнають територіальної цілісності України», - написав він.

За словами Кириленка, аби ситуація не зайшла у глухий кут, «підтримую тих, хто вважає, що з огляду на негативний суспільний резонанс та загрози інформаційній безпеці України, такі артисти не можуть брати участі у конкурсній частині Фіналу Національного відбору на «Євробачення-2019».

Як повідомляв «Главком», сестри Анна і Марія Опанасюк, учасниці дуету Anna Maria і фіналістки Національного відбору на «Євробачення-2019» оскандалились під час інтерв'ю українському журналісту Роману Скрипіну на кримськотатарському телеканалі ATR. Дівчата не змогли чітко відповісти на питання про те, чий Крим. Співачки також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація півострова Росією.

«На це питання ми просто не будемо відповідати, оскільки ми не політики, ми не члени секретаріату президента, щоб відповідати Вам на такі складні політичні питання», - сказали співачки.

Вони також не відповіли на питання про те, чи потрібна кримськотатарська автономія.

Ведуча пропагандистської програми «60 хвилин» на російському федеральному каналі «Росія-1» Ольга Скабєєва підтримала близнят Анну і Марію Опанасюк, які оскандалилися в прямому ефірі, відмовившись визнавати анексію Криму.

Раніше став відомий порядок виступів у фіналі нацвідбору на «Євробачення-2019». Фінал відбору на пісенний конкурс відбудеться сьогодні, 23 лютого.

Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня у місті Тель-Авів (Ізраїль).

У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» візьмуть участь 42 країни.