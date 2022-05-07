Віце-спікер Держдуми РФ заявив, що Росія дійде до кордону з Польщею

Толстой заявив, що Росія не зупиниться, поки не дійде до кордонів Польщі

Толстой уточнив, що «спецоперація» закінчиться, коли Україна буде повністю «денацифікована» і «демілітаризована»

Віце-спікер Держдуми Петро Толстой заявив, що Росія не зупиниться, доки не досягне кордону Польщі. Про це він сказав в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

«Незважаючи на допомогу з Європи та істерію Бориса Джонсона чи Маріо Драгі, ми закінчимо операцію, коли вважаємо за потрібне. Думаю, ми зупинимося на кордоні з Польщею», – заявив він.

Толстой уточнив, що «спецоперація» закінчиться, коли Україна буде повністю «денацифікована» і «демілітаризована» і «більше не буде можливості перетворити її на антиРосію, як це намагався зробити Захід протягом останніх 30 років».

При цьому російський депутат не згоден, що підтримка ним війни в Україні рівносильна зраді спадщини його прапрадіда Льва Толстого.

«Лев Миколайович Толстой був офіцером російської армії. Він вбивав англійців та французів у Криму, у російському Криму, – заявив Толстой. – Коли доля країни у небезпеці, наша єдина турбота – підтримати країну. Я не бачу протиріччя зі спадщиною Льва Толстого».

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія вже втратила понад 25 тисяч своїх солдатів.

При цьому радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що 25 тисяч загиблих росіян – це дуже мало для прозріння країни-агресора.