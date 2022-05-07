У Бердянську окупанти викрали волонтера та керівника станції «швидкої допомоги»

Керівниця станції «швидкої допомоги» Ольга Саввон зникла тиждень тому

У тимчасово захопленому російськими окупантами Бердянську викрадено волонтера «швидкої допомоги» Олексія Піддубного, а тиждень тому зникла керівник станції «швидкої допомоги» Ольга Саввон. Про це повідомляє в Телеграмі пресслужба Бердянської міської ради.

«У Бердянську викрадено волонтера Олексія Піддубного. Він працював на «швидкій допомозі» волонтером. Також досі немає жодної інформації про місцезнаходження керівника Бердянської станції швидкої допомоги Ольги Саввон. Вона зникла близько тижня тому», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформацію щодо цього факту передано в Запорізьку обласну військову адміністрацію.

До слова, не дочекавшись покори від херсонців, окупанти змінюють тактику. Агресори блокують евакуацію, крадуть гумдопомогу і викрадають активістів. Раніше рашисти викрали ще одного мера у Херсонській області.

Читайте також: