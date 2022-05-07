  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Луганщині рашисти скинули авіабомбу на школу, де ховалась сотня людей (фото)

    На місці авіаудару триває рятувальна операція - На Луганщині рашисти скинули авіабомбу на школу, де ховалась сотня людей (фото)
    На місці авіаудару триває рятувальна операція
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Наразі з-під завалів врятовано 30 людей

    У суботу, 7 травня, російські війська скинули авіабомбу на школу в Білогорівці на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    Він зазначив, що останній тиждень Білогорівка – село поблизу Лисичанська – гаряча точка. Окупанти намагаються там здійснити прорив, точаться постійні бої.

    «Сьогодні російські вбивці «воювали» з беззбройними мирними мешканцями. Рашисти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село. Всі, хто не встиг евакуюватися. Після влучання в клуб, підвал школи був єдиним місцем порятунку, але росіяни забрали в людей і цей шанс. В школі знаходилося близько 90 людей», – повідомив Гайдай.

    Наразі близько 30 осіб вже врятували з-під завалів.

    Рятувальна операція триває.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Луганщині рашисти скинули авіабомбу на школу, де ховалась сотня людей (фото)
    На Луганщині рашисти скинули авіабомбу на школу, де ховалась сотня людей (фото)
    На Луганщині рашисти скинули авіабомбу на школу, де ховалась сотня людей (фото)
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Як повідомлялося, сьогодні російські окупанти накрили «Градом» Привілля на Луганщині. Загинули двоє дітей. Жінка та ще дві дитини тяжко поранені.

    Раніше на Луганщині евакуаційний авто потрапило під ворожий обстріл, але вдалося вивезти 35 людей, вони вже прямують до Дніпра.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Луганщині рашисти скинули авіабомбу на школу, де ховалась сотня людей (фото)