На Луганщині рашисти скинули авіабомбу на школу, де ховалась сотня людей (фото)

Наразі з-під завалів врятовано 30 людей

У суботу, 7 травня, російські війська скинули авіабомбу на школу в Білогорівці на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що останній тиждень Білогорівка – село поблизу Лисичанська – гаряча точка. Окупанти намагаються там здійснити прорив, точаться постійні бої.

«Сьогодні російські вбивці «воювали» з беззбройними мирними мешканцями. Рашисти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село. Всі, хто не встиг евакуюватися. Після влучання в клуб, підвал школи був єдиним місцем порятунку, але росіяни забрали в людей і цей шанс. В школі знаходилося близько 90 людей», – повідомив Гайдай.

Наразі близько 30 осіб вже врятували з-під завалів.

Рятувальна операція триває.

Як повідомлялося, сьогодні російські окупанти накрили «Градом» Привілля на Луганщині. Загинули двоє дітей. Жінка та ще дві дитини тяжко поранені.

Раніше на Луганщині евакуаційний авто потрапило під ворожий обстріл, але вдалося вивезти 35 людей, вони вже прямують до Дніпра.

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