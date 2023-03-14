Від агресії РФ постраждали майже 22 тис. цивільних українців

ООН зафіксувала 21 965 жертв серед цивільного населення України з початку російського вторгнення.

8 231 людей вбито та 13 734 – поранені: такі наслідки війни Росії проти України. Такі дані оприлюднено в звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

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В ООН підтвердили загибель 3664 чоловіків, 2173 жінок, 260 хлопчиків та 203 дівчаток, стать 31 дитини та 1900 дорослих поки не встановлено. За даними організації, 17 619 жертв (6 372 загиблих і 11 247 поранених) перебували на території, яка на момент російського вторгнення контролювалася Україною.

З 1 по 12 березня ООН зафіксувала 293 жертви серед цивільних українців – 84 загиблих і 209 поранених.

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В ООН наголосили, що реальні цифри жертв є значно вищими, оскільки отримання інформації з деяких місць, де йшли інтенсивні бойові дії, затягнулося, і багато повідомлень ще не підтверджено. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є численні жертви серед цивільного населення.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний за кілька днів до Дня Незалежності минулого року повідомив, що за пів року війни загинуло майже дев'ять тисяч воїнів, серед яких не лише військовослужбовці, а й бійці тероборони та всі, хто взяв до рук зброю. Після цієї заяви президент та очільник Міноборони заявляли про вищі цифри.