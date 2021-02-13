Для виконання Нацплану щодо екомодернізації ТЕС держава має знайти фінансування, – гендиректор «Центренерго»

На ТЕС «Центренерго» практично на всіх блоках встановлені електрофільтри

Виконані реконструкції були можливі завдяки існуванні спеціальної інвестиційної надбавки, якої вже понад рік немає

Для виконання вимог Національного плану про скорочення викидів (НПСВ) щодо екологічної модернізації енергоблоків теплових електростанцій держава має знайти джерела фінансування таких заходів, оскільки зараз їх виконання неможливе.

Про це в ході наради з виконання Нацплану повідомив в.о. генерального директора держкомпанії «Центренерго» Олександр Корчинський, йдеться на сайті Оbozrevatel.

«Ні в кого немає сумнівів у тому, що екологія має поліпшуватися. Зрозуміло, це наші люди, ми всі громадяни України. Ніхто не заперечує проти того, що треба робити щось, щоб викидів було менше», – сказав Корчинський.

«Треба визначити на державному рівні джерела фінансування. Без цього дійсно цей проєкт не полетить. А без теплової генерації сьогоднішня енергетична система України не може нормально стабільно функціонувати», – заявив гендиректор.

За його словами, на ТЕС «Центренерго» практично на всіх блоках встановлені електрофільтри і є єдина в Україні установка сіркоочистки. Однак сіркоочистка є тільки на енергоблоці, що працює на антрацитовому вугіллі, яке в країні не видобувається.

Він підкреслив, що вже виконані реконструкції були можливі завдяки існуванні спеціальної інвестиційної надбавки, якої вже понад 1,5 роки немає, і відповідно, немає коштів на модернізації.

«Якщо стара модель ринку передбачала інвестнадбавку, то сьогоднішня модель ринку таких механізмів не має», – уточнив Корчинський.

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомили, що без коригування умов Нацплану щодо скорочення викидів в Україні виникне гострий дефіцит електроенергії, що може призвести до необхідності обмежувати споживачів струму для забезпечення балансу в системі.

При цьому компанія «Донбасенерго» пропонує відтермінувати виконання заходів НПСВ, адже на сьогодні відсутній механізм фінансування екологічної модернізації ТЕС, його треба розробити в умовах нового ринку електроенергії

Як зазначалося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в центральному офісі держпідприємства «НАЕК «Енергоатом». Вони пов'язані з продажем електроенергії.

.Довідка. Національний план скорочення викидів (НПСВ) затверджено 2017 року, він, зокрема, визначає наміри України як члена Енергетичного Співтовариства істотно скоротити викиди діоксиду сірки, оксидів азоту і пилу від ТЕС і ТЕЦ України, потужність яких становить 50 МВт і більше.