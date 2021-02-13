Європарламент підтримав інтеграцію України до європейської континентальної енергомережі

Синхронізація об’єднаної енергосистеми України з європейською континентальною енергетичною мережею запланована на 2023 рік

Європарламент в своїй резолюції щодо імплементації Угоди про асоціацію з ЄС підтримав інтеграцію України до європейської континентальної енергетичної мережі (ENTSO-E). Про це йдеться в Резолюції Європарламенту, ухваленій 11 лютого 2021 року.

«Також Європарламент закликав Україну завершити реформу електроенергетичного ринку та підвищити рівень відповідності галузевого законодавства вимогам ЄС насамперед через посилення незалежності оператора системи передачі НЕК «Укренерго», – зазначили в УВЕА.

В асоціації нагадали, що синхронізація об’єднаної енергосистеми України з енергомережею ENTSO-E запланована на 2023 рік. І наголосили на необхідності якнайшвидшого ухвалення Верховною Радою законопроекту №3364-1, який створює можливість для сертифікації НЕК «Укренерго», за моделлю ISO.

Як повідомлялося, нещодавно в ході прес-конференції генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко вказав, що тільки застосування європейського досвіду регулювання ринків електроенергетики та інтеграції енергосистем України з ENTSO-E дозволить вирішити системні проблеми енергетики, посилити конкуренцію та знизити ціни. За його словами, синхронізація з енергосистемою ЄС у 2023 році можлива лише після вступу в Україну європейських правил роботи ринку.

Нагадаємо, для виконання вимог Національного плану про скорочення викидів (НПСВ) щодо екологічної модернізації енергоблоків теплових електростанцій держава має знайти джерела фінансування таких заходів, оскільки зараз їх виконання неможливе.

Раніше в «Укренерго» повідомили, що без коригування умов Нацплану щодо скорочення викидів в Україні виникне гострий дефіцит електроенергії, що може призвести до необхідності обмежувати споживачів струму для забезпечення балансу в системі.