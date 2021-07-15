На Вінниччині голова Агрономічної сільради, що урочисто відкривав туалет, уявив себе царем (фото)

На святі іменинник позував у промовистій футболці з написом «Цар спроможної ОТГ» у колі друзів

11 липня святкував свій день народження голова Агрономічної сільської ради на Вінниччині Сергій Сітарський. Свято відбулося в готельно-ресторанному комплексі «Божедар» з неабияким розмахом. Про це інформує «Чесно».

На святі іменинник позував у промовистій футболці з написом «Цар спроможної ОТГ» в колі друзів.

Варто сказати, що Сергій Сітарський був незмінним головою Вінницької районної ради 5-го, 6-го та 7-го скликань. У раді він представляв ВО «Батьківщина».

Будучи головою Вінницької районної ради, Сітарський «засвітився» на всю Україну, урочисто відкриваючи туалет у сільській школі з усіма почестями та перерізанням червоної стрічки.

У листопаді минулого року його обрали головою Агрономічної сільської ради, що під Вінницею. Територіальна громада об’єднує шість населених пунктів: село Агрономічне, Бохоники, Медвеже Вушко, Ільківка, Горбанівка та Рівець.

За минулий рік, згідно із декларацією, Сергій Сітарський за два місяці отримав на посаді сільського голови 75 тис. гривень заробітної плати. Ще майже півмільйона доходу він отримав на посадах голови Вінницької районної ради та першого заступника голови Якушинецької сільської ради.

Син Сітарського, згідно із декларацією батька, працює у виконкомі Вінницької міської ради, а Вінницька міська рада у червні цього року виділила Агрономічній сільській раді 1,3 млн гривень субвенцій на облаштування зупинок маршрутного транспорту та встановлення камер відеонагляду.

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