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Відновлення енергосистеми. Міністр попередив споживачів, які мають борги

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Відновлення енергосистеми. Міністр попередив споживачів, які мають борги
Міністр пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення мораторій на відключення боржників був правильним та обґрунтованим рішенням
фото з відкритих джерел

Зловживаня забороною на відключення світла погано впливає на відновлення енергосистеми, – Галущенко

Через зловживання можливістю не платити за електроенергію формувалися борги, які впливають на швидкість відновлення пошкоджених окупантами енергооб’єктів. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він розповів, що не сплачуючи за спожиту електроенергію споживачі сформували мільярдні борги за світло.

«Найбільше боргів по тим регіонам, які безпосередньо не мали впливу бойових дій. Наприклад, Чернівецька область», – уточнив Галущенко.

Міністр пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення мораторій на відключення боржників був правильним та обґрунтованим рішенням. Однак у 2023 році стає незрозумілим, чому у вищезгаданій Чернівецькій області сформувався борг в понад млрд грн.

«На жаль, є відчуття, що мораторій почали використовувати просто для зловживання для того, щоб не платити розуміючи, що не буде відключень. Але що ключове, це те, що від рівня сплати залежить і швидкість відновлення», – підсумував Галущенко.

Раніше він заявляв, що кошти з платежів за спожиту електроенергію допомагають якнайшвидше відновлювати пошкоджені внаслідок атак об’єкти енергетичної системи.

Теги: міністр Герман Галущенко відключення електроенергія

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