«2024-й має стати роком, коли Україна скине Росію з неба», – Кулеба

На думку Кулеби, допомога Україні має передбачати надання винищувачів F-16

2024 рік має стати роком, коли Україна скине Росію з неба. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба під час панельної дискусії Всесвітнього економічного форуму в Давосі «На захисті єдиного європейського фронту», повідомляє Укрінформ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У 2022 році ми звільнили велику частину нашої території, 50%, яку раніше окупувала Росія. У 2023 році ми відтіснили Чорноморський флот РФ з наших територіальних вод, і це дозволило нам відновити «зерновий коридор», який не залежить від Росії. 2024-й має стати роком, коли Україна скине Росію з неба. Тому що той, хто контролює небо, визначатиме, коли і як закінчиться війна», – сказав очільник української дипломатії.

Кулеба зауважив, що допомога має передбачати надання Україні винищувачів F-16, що вже в процесі, а також далекобійних ракет, дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тож якщо все це буде, то ми продовжимо перемагати та боротися. Ми боремося проти дуже великого противника, який не спить. Це вимагає часу», – додав міністр.

Раніше Дмитро Кулеба розповів, як можна уникнути прямої конфронтації між НАТО та Росією. На його думку, збільшення фінансової підтримки для України в майбутньому може допомогти. Він зазначив, що якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна наведення порядку у світі у разі, якщо Україна програє, буде набагато вищою.

Також український міністр зізнався, що під час перемовин в Анталії Туреччина навесні 2022 року, хотів вдарити в обличчя російського колегу Сергія Лаврова. За його словами, найважчі перемовини – це коли співрозмовнику хочеться встати й заїхати по обличчю, «але ти не можеш собі це дозволити». І такі випадки ставались щонайменше 2-3 рази.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявляв, що Україна та Польща вже повинні думати про те, як будувати свій альянс у рамках Європейського Союзу, оскільки дві держави будуть сильними гравцями, які посилюватимуть одне одного.