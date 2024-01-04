Частина Миколаївщини залишилася без світла внаслідок артилерійського удару РФ

Енергетики вже працюють над відновленням світла

Було знеструмлено Миколаївський, Очаківський та Березанський райони Миколаївської області.

Сьогодні зранку, 4 січня, російські загарбники вдарили з артилерії по Миколаївській області, внаслідок чого частина області залишилася без світла. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram та «Миколаївобленерго».

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Як зазначається, близько 6:46 росіяни завдали артилерійських ударів по Очакову. Внаслідок цього сталася пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Також о 7:33 окупанти ще вдарили з артилерії по Очакову.

Відомо, що після артобстрілу виникла аварія. Було знеструмлено Миколаївський, Очаківський та Березанський райони Миколаївської області.

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Енергетики вже працюють над відновленням світла. Зазначається, що у Миколаївському районі вже починають відновлювати електроенергію. Інші споживачі поки знеструмлені.

Триває 680-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу противника, три засоби протиповітряної оборони, три артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та два пункти управління противника.