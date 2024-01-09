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Біженці штурмують Німеччину: з якої країни прохачів притулку найбільше

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Біженці штурмують Німеччину: з якої країни прохачів притулку найбільше
Німеччина розглянула 261,6 тис заяв від біженців
фото із відкритих джерел

Найбільшу групу біженців, які просять про притулок у Німеччині, складають вихідці із Сирії

З проханням про надання притулку в Німеччині минулого року звернулося 351 915 осіб – у півтора рази більше, ніж 2022-го. Про це пише Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF).

За даними відомства, кількість претендентів зросла на 51,1%. Найбільшу групу складають вихідці із Сирії – 104, 6 тис. осіб. За ними слідують прибулі з Туреччини (62,6 тис.), Афганістану (53,5 тис.), Іраку (12,3 тис.), Ірану (10,2 тис.), Грузії (9,3 тис.) і Росії (9 тис.). BAMF розглянув 261,6 тис заяв, задовольнивши більше половини (51,7%).

Нагадаємо, українські біженці не повинні просити притулку у ФРН, їм, як правило, надається тимчасовий захист, зазначає відомство На кінець жовтня минулого року Німеччина прийняла близько 1,17 млн. українських біженців – більше, ніж будь-яка інша країна ЄС.

До слова, наразі всі українські біженці, які виїхали після початку повномасштабних бойових дій до Німеччини, отримують допомогу від Джобцентру. Уряд ФРН із 1 січня 2024 року підвищує на 12% соціальну допомогу українцям, але деякі біженці можуть втратити виплати. Водночас міністр праці ФРН Хубертус Хайль оголосив: тим українцям, хто відмовився працювати, у перспективі взагалі скасують допомогу – принаймні на термін до двох місяці.

Для людей, які перебувають на соцзабезпеченні, проте не працюють, держава покриватиме лише витрати на проживання та комунальні послуги. Після двох місяців центр зайнятості повинен знову оцінити ситуацію і запропонувати одержувачу допомогу і нову роботу. У разі відмови знову можуть застосовуватись санкції.

Відповідний законопроєкт підготувало Міністерство праці під керівництвом Хайля: зараз він коригується урядом і незабаром надійде до Бундестагу. Швидше за все, нововведення набуде чинності на початку січня.

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Теги: біженці послуги держава освіта санкції міністр Німеччина

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