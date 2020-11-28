Відновлюється будівництво «Північного потоку-2»: названо дату

Будівництво почнеться на південь від району Адлергрунд

Будівництво газопроводу «Північній потік-2» відновиться в грудні. Пауза в будівництві тривала близько року.

Про це повідомляє NDR з посиланням на представника компанії Nord Stream 2.

За даними видання, Управління водних шляхів і судноплавства Балтійського моря в Штральзунді оголосило про початок будівельних робіт для капітанів суден, що проходять в цьому районі. Їх попросили бути особливо обережними.

Будівництво почнеться на південь від району Адлергрунд з суботи, 5 грудня. Саме тут знаходяться кінці труби, що веде від газорозподільної станції у бік Балтійського моря.

«Північний потік-2» – газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною 1200 км. Має геополітичне значення для РФ через те, що після його добудови Україна втратить статус головного транзитера російського газу до ЄС.

21 грудня 2019 року Дональд Трамп схвалив пакет санкцій проти російсько-німецького газопроводу «Північний потік-2». Розчерк пера змусив західних підрядників згорнути будівництво практично готового об'єкта і зберіг за Україною статус транзитера російського газу. Для завершення будівництва необхідно прокласти 120 км труб, але РФ не зможе цього зробити без залучення західних технологій.

Раніше добудову газогону блокувала Данія, проте у жовтні 2020 року Копенгаген дав дозвіл на прокладання труб своїх у територіальних водах. Таким чином, головною перепоною для добудови «Північного потоку-2» є санкції США від грудня 2019 року.

Як повідомлялось, Бундестаг відмовився підтримувати «Північний потік-2».

США попередили європейські компанії, що беруть участь у будівництві «Північного потоку-2», про введення майбутніх санкцій.