Відставка Авакова та медичний канабіс поза законом. Головне за 13 липня

Разом з Аваковим у відставку можуть піти генпрокурорка Ірина Венедіктова та очільник Мін’юсту Денис Малюська

«Главком» зібрав найцікавіші новини за 13 липня

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав заяву про відставку.

Активісти руху Чесно віднайшли дисертацію Віктора Медведчука, якої не було навіть у бібліотеці ім. Вернадського.

На Житомирщинні госпіталізували дев’ятирічнурічну дитину з наскрізним вогнепальним пораненням спини.

Верховна Рада не змогла ухвалили за основу законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

У двох мешканок Закарпатської області, які приїхали з Росії, підозрюють штам коронавірусу «Дельта».

«Главком» зібрав найцікавіші новини за 13 липня.

«Маю честь». Аваков опублікував заяву про відставку

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив інформацію про відставку з поста глави МВС. Про це йдеться у заяві, опублікованій пресслужбою міністерства. «Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ. Честю маю», – написав Аваков у заяві.

Раніше планувалося, що відбудеться «рокіровка» – Аваков стане секретарем РНБО, а чинний секретар очолить міністерство. Наразі в оточенні Авакова цей сценарій відкидають.

Також політолог Віталій Кулик стверджує, що «пакетом у відставку» підуть глава МВС Арсен Аваков, генпрокурорка Ірина Венедіктова та очільник Мін’юсту Денис Малюська.

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

За інформацією ЗМІ, Верховна Рада розгляне в четвер, 15 липня, відставку Авакова.

На Житомирщині дев’ятирічний хлопчик отримав кулю у спину

У Новоград-Волинському Житомирської області у понеділок госпіталізували дев’ятирічнурічну дитину з наскрізним вогнепальним пораненням спини. За фактом розпочато кримінальне провадження. Пізніше вертоліт рятувальників транспортував дитину у Київ для подальшої госпіталізації до Національної дитячої спеціалізованої клініки «Охматдит».

Поліцейські з'ясували, що поранення дитини сталося в будинку. Також встановили, що до заподіяння дитині вогнепального поранення причетний мешканець Києва, військовослужбовець, знайомий батька хлопчика, який приїхав напередодні.

У двох українок підозрюють штам Delta після повернення з Росії: що відомо

У двох мешканок Закарпатської області, які приїхали з Росії, підозрюють штам коронавірусу «Дельта». Про це повідомив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк.

«Йдеться про двох молодих жінок, які повернулися на Закарпаття з Росії. Одна з них два тижні провела у нас у реанімації, дуже важко проходило лікування. Саме тому ми направили їх аналізи до Києва, а вже звідти їх направили на дослідження в Європейську лабораторію, де підтвердять або спростують наявність у наших пацієнтів штаму Delta», – повідомив лікар.

Результати досліджень очікують у найближчі дні. Зараз пацієнтки вже виписані додому.

У Нідерландах через штам «дельта» відзначають стрімке зростання рівня захворювання на Covid-19. З цієї причини в країні вводять нові обмеження.

Міненерго створює «чорний список» на ринку електроенергії: хто ризикує потрапити в нього

На засіданні аукціонного комітету з продажу електроенергії 13 липня ухвалили рішення створити «чорний список» порушників на ринку, яких тимчасово не допускатимуть до наступних електронних аукціонів на Українській енергетичній біржі (УЕБ). Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

«Сьогодні ми ухвалили рішення, що обмежить махінації і спонукатиме учасників ринку не вдаватися до маніпуляцій, а діяти за чесними правилами. Це рішення тимчасове, до 1 вересня, але воно допоможе найближчим часом стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії», – зазначив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Тепер продавець електроенергії має право ініціювати внесення до «чорного списку» покупця, який порушив взяті на себе зобов’язання за двостороннім договором купівлі-продажу електроенергії. Для цього продавець має подати обґрунтовану заяву до організатора аукціонів – Української енергетичної біржі.

Окупанти обстріляли селище на Донеччині з гармат «Рапіра»

Бойовики обстріляли селище Тарамчук на Донеччині. Відкрили вогонь із заборонених Мінськими домовленостями протитанкових гармат «Рапіра» та мінометів 122-го калібру. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Унаслідок обстрілу пошкоджені будинки місцевих жителів – там вибиті вікна та двері. Один зі снарядів влучив у трансформатор. Зараз у селищі відсутнє електропостачання.

За даними штабу, всього окупантами було випущено понад 30 снарядів, внаслідок чого пошкоджено цивільні будинки та трансформаторна підстанція, що призвело до знеструмлення вулиць Яблуневої та Широкої.

Рада провалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Верховна Рада не змогла ухвалили за основу законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. За відповідне рішення проголосували лише 184 народні депутати.

Також нардепи не підтримали пропозицію направити проєкт закону №5596 на повторний розгляд комітету. Натомість нардепи лише повернули суб'єкту подання право на повторну законодавчу ініціативу.

У червні Верховна Рада зареєструвала законопроєкт із регулювання обороту конопель у медичних цілях та для наукової і науково-технічної діяльності.

Суд заарештував майно нардепа-утікача Козака

Офіс генерального прокурора заявляє, що майно депутата Верховної Ради Тараса Козака (фракція «Опозиційна платформа – За життя») заарештоване.

«Інформуємо, що прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата К. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу. Під час досудового розслідування вказаного кримінального виробництва вжиті заходи забезпечення кримінального провадження – накладено арешт на майно підозрюваного К.», – йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит «Українських новин».

Офіс генпрокурора не уточнює, на яке майно Козака накладено арешт. Також Офіс не уточнює, який саме суд заарештував майно депутата.

Відзначимо, нардеп підозрюється в зраді, також відносно нього діють санкції, введені за фінансування тероризму.

За даними журналістів програми «Схеми», Тарас Козак залишив Україну 24 лютого літаком, яким користується Микола Воробей – білоруський олігарх, проти якого через наближеність до режиму Олександра Лукашенка Європейський союз запровадив санкції у зв’язку із фальсифікаціями президентських виборів у Білорусі 2020 року.

«АВК» банкрут: суд розпочав ліквідаційну процедуру компанії

Господарський суд Донецької області визнав ПрАТ «АВК» банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру. Активи та пасиви компанії будуть розподілені відповідно до вимог позивачів-кредиторів, повідомляє «24 канал».

Судові органи, ще у жовтні 2016 році відкрили справу №905/2852/16 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «АВК».

У липні 2021 року суд дійшов висновку щодо доцільності введення процедури ліквідації та визнання боржника банкрутом.

У вересні минулого року Верховний Суд України вніс зміни в реєстр вимог кредиторів ПрАТ «АВК», зафіксувавши борги кондитерської компанії.

У 2019 році російський «Сбербанк» відсудив у АВК кондитерську фабрику в окупованому Донецьку, а рік до того АВК позбулась фабрики на Закарпатті, яка також перейшла російському банку.

Також у 2018 році російський банк «Промінвестбанк», який належить російській державній корпорації «Внєшекономбанк», відсудив у АВК завод в Дніпрі за боргові зобов'язання у розмірі 1,37 мільярда гривень.

Основними акціонерами АВК були Володимир Авраменко та Валерій Кравець, який за часів експрезидента-втікача Януковича був міністром сільського господарства в Криму.

Зеленський готовий надати Путіну чимало матеріалів для наступної статті

Президент Володимир Зеленський прокоментував статтю Путіна про історію та ідентичність України, опубліковану на сайті Кремля. Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами на Форумі «Україна 30».

«Якщо президент РФ почав писати українською, отже, ми все правильно робимо. Я підтримую це рішення в такому напрямі. Ті частини, які я прочитав... Я побачив там глибоку роботу. Президент РФ витратив чимало часу, там багато архівної праці. Я позаздрив, що президент такої великої країни має час на такий обсяг роботи», – розповів Зеленський.

Український президент висловив припущення, що час, потрібний на підготовку статті, Путін міг би використати для зустрічі з Зеленським, якої давно чекають в обох країнах. Під час цього заходу Зеленський міг би, зокрема, надати Путіну багато матеріалів для нових статей.

«Ми постійно говоримо про нашу зустріч. І російському президенту постійно бракує часу. Тепер я бачу, на що він його витрачає. Деякі речі, про які він написав, ми могли б обговорити. І я міг би надати йому чимало матеріалів, які можна було б використати у майбутній статті», – поділився міркуваннями Зеленський.

Від націоналіста до колаборанта: знайдено загублену дисертацію Медведчука (фото)

Активісти руху Чесно віднайшли дисертацію Віктора Медведчука, якої не було навіть у бібліотеці ім. Вернадського. Кандидатську на звання доктора юридичних наук як монографію «Сучасна українська національна ідея і питання державотворення» Віктора Медведчука було надруковано відразу після захисту у 1997 році у видавництві «Україна» тиражем у 3 000 екземплярів. Тоді Медведчук уперше потрапив до парламенту за мажоритарним округом на Закарпатті.

Як зазначають дослідники, коли читаєш монографію, складається враження, що це праця ледь не українського патріота-державника, який оперує пафосними епітетами, порівнює теоретичні концепції і шукає найкращий варіант для національної ідеї України.

Рада схвалила закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів з правками Зеленського

Верховна Рада підтримала з пропозиціями президента України Володимира Зеленського законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). Відповідне рішення підтримали 305 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

Президент надав до законопроєкту шість пропозицій.

У законі передбачили, що тепер ВККСУ може розпочати роботу, якщо до її складу призначено мінімум 11 членів із 16 (так було у проголосованій редакції), однак мінімум шість з них має бути з-поміж суддів чи суддів у відставці.

Фестиваль Atlas Weekend встановив рекорд відвідуваності

Рахункова система ВДНГ зафіксувала понад 600 тисяч відвідувань фестивалю Atlas Weekend, який тривав у столиці з 5 до 11 липня. Це абсолютний рекорд, як зазначили організатори заходу.

За словами заступника голови Київської міської держадміністрації Валентина Мондриївського, такі цифри свідчать тільки про те, що люди втомилися від постійних карантинних обмежень та відсутності фестивалів і концертів.

Нагадаємо, серед цьогорічних хедлайнерів фестивалю були Fatboy Slim, DJ Snake, Верка Сердючка, The Hardkiss, Океан Ельзи, Тіна Кароль і Валерій Меладзе, що викликало хвилю незадоволення.

До слова, виступ російського гурту «Wildways» на музичному фестивалі Atlas Weekend у Києві сподобався далеко не всім глядачам. Завершивши виступ, вокаліст гурту промовив зі сцени фразу «Боже, бережи царя», натякаючи на Володимира Путіна, від глядачів у відповідь отримав: «Путін-х*йло».

Електромобіль потрапив до Книги рекордів Гіннеса. І це не Tesla

Електричний кросовер Ford Mustang Mach-E встановив рекорд по дальності пробігу на одній кіловат-годині і потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Команда з трьох чоловіків, серед яких був кореспондент BBC Пол Кліфтон, подолала 1 352 кілометри . Але під час подорожі електрокар заряджали декілька разів.

В середньому електромобіль витратив одну кіловат-годину електроенергії на 10,5 кілометра.

Але метою поїздки не було встановлення рекорду. Учасники пробігу хотіли показати, що дальність ходу електрокарів вже порівнянна з автомобілями, оснащеними паливними двигунами.