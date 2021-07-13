«Не так зрозуміли». Facebook відновив видалений пост українського посла про Путіна

Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс подякував усім за підтримку після скандалу з соцмережою

Спочатку соцмережа визнала пост таким, що «розпалює мову ворожнечі», та видалила його

Соціальна мережа Facebook відновила видалений пост посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса із критикою тези президента РФ Путіна про «один народ».

За кілька годин до цього соцмережа визнала пост таким, що «розпалює мову ворожнечі», та видалила його.

«Фейсбук повернув мій пост на місце. Пишуть, що не так зрозуміли) Дякую всім за підтримку!», – написав Перебийніс у Facebook.

У дописі українського дипломата йшлося: «Який один народ? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають».

12 липня Путін опублікував статтю «Про історичну єдність росіян і українців». Стаття починається з того, що Путін пригадує сказані нещодавно слова про те, що «українці та росіяни – один народ, одне ціле». Також він вирішив пригадати історію навали хана Батия.

У статті президент РФ заявив, що «сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи».

Президент країни-агресорки заявив, що Україні не потрібен Донбас з двох причин.

До слова, Зеленський готовий надати Путіну чимало матеріалів для наступної статті

Також міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував статтю президента Російської Федерації Володимира Путіна про нібито «братерство» українців і росіян. За словами Ткаченка, раніше історію перекручували і царі Московії, і лідер СРСР Йосип Сталін.