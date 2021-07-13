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    Відведення військ РФ від кордону України не відбулося – Зеленський

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    Процес мирного врегулювання на Донбасі став ключовою темою переговорів Зеленського і Меркель - Відведення військ РФ від кордону України не відбулося – Зеленський
    Процес мирного врегулювання на Донбасі став ключовою темою переговорів Зеленського і Меркель
    Фото: Офіс президента

    Президент відзначив концентрацію російських військ на державному кордоні з Україною

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що процес відведення військ РФ від кордону України був достатньо умовним і воно фактично не відбулося. Про це він заявив під час спільної з канцлером Німеччини Ангелою Меркель пресконференції у Берліні.

    Президент відзначив концентрацію російських військ на державному кордоні з Україною.

    «Ця концентрація залишається високою, бо відведення російських військ було нещодавно достатньо умовним, фактично таким, що не відбулось взагалі», – заявив він.

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель зі свого боку констатувала низький прогрес у реалізації Мінських домовленостей.

    «Україна вздовж лінії розмежування відкрила багато КПВВ. На жаль, не такою ж мірою це було зроблено з боку сепаратистів у Луганській і Донецькій областях», – зауважила вона.

    Ангела Меркель констатувала посилення тиску на Україну шляхом стягування Росією військ та озброєння до українських кордонів. Вона також згадала про загибель українських солдатів в останні дні.

    Канцлер запевнила: будь-який новий Федеральний уряд Німеччини виступатиме за досягнення прогресу в реалізації Мінських домовленостей.

    Крім того, сторони відзначили важливість розвитку стратегічного партнерства, двосторонньої взаємодії та економічної співпраці.

    Глава Української держави висловив подяку канцлеру Німеччини за оцінку поступу України у впровадженні реформ, які вона здійснює незважаючи на складну ситуацію в країні та війну на Донбасі. Він додав, що ці теми ще обговорюватимуться сьогодні більш детально.

    Нагадаємо, у неділю, 11 липня, президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Німеччини.

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    Теги: бойовики на Донбасі Ангела Меркель КПВВ Володимир Зеленський президент озброєння
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    Відведення військ РФ від кордону України не відбулося – Зеленський