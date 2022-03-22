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    Кадиров натякнув Путіну на недолуге керування «спецоперацією» в Україні

    Рамзан Кадиров натякнув Путіну на провал його операції в Україні - Кадиров натякнув Путіну на недолуге керування «спецоперацією» в Україні
    Рамзан Кадиров натякнув Путіну на провал його операції в Україні
    Фото: скрін з відео

    Глава Чечні бачить себе великим командуючим

    Ставленик кремлівського диктатора в Чечні Рамзан Кадиров заявив, що якби він керував «спецоперацією» в Україні, то над Києвом і Харковом окупанти давно би вже вивісили свої прапори.

    «Якщо би мене призначили командуючим цією операцією, я би вже забрав і Харків, і Київ. І повісив би туди наші прапори», – сказав Кадиров в ефірі каналу пропагандиста Володимира Соловйова.

    Нагадаємо, в Україні воювала велика кількість так званих кадирівці. Але після значних втрат вони повернулися додому.

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    Теги: росія окупанти війна Чечня Рамзан Кадиров Україна окупація #stoprussia
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    Кадиров натякнув Путіну на недолуге керування «спецоперацією» в Україні