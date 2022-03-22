Кадиров натякнув Путіну на недолуге керування «спецоперацією» в Україні

Рамзан Кадиров натякнув Путіну на провал його операції в Україні

Глава Чечні бачить себе великим командуючим

Ставленик кремлівського диктатора в Чечні Рамзан Кадиров заявив, що якби він керував «спецоперацією» в Україні, то над Києвом і Харковом окупанти давно би вже вивісили свої прапори.

«Якщо би мене призначили командуючим цією операцією, я би вже забрав і Харків, і Київ. І повісив би туди наші прапори», – сказав Кадиров в ефірі каналу пропагандиста Володимира Соловйова.

Нагадаємо, в Україні воювала велика кількість так званих кадирівці. Але після значних втрат вони повернулися додому.