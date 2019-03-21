«Він навіть не сяде в літак»: Аваков не вірить у повернення Саакашвілі в Україну



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Державна прикордонна служба раніше заборонила Саакашвілі в'їзд до України до 13 лютого 2021 року

Глава МВС наголосив, що Саакашвілі не пустять, тому що він має судову заборону на в'їзд на територію України

Колишній президент Грузії і екс-глава Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі не зможе повернутися в Україну після виборів президента, про що він раніше анонсував.

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Саакашвілі навіть не сяде в літак. Його не пустять, тому що він має судову заборону на в'їзд на територію України», - сказав міністр.

Нагадаємо, після того, як Саакашвілі пообіцяв повернутися, СБУ взялася за його справу.

Як відомо, Державна прикордонна служба заборонила Саакашвілі в'їзд до України до 13 лютого 2021 року.

Натомість нещодавно Саакашвілі заявив, що 1 квітня планує повернутися до України.

Нагадаємо, що 12 лютого 2018 року Саакашвілі депортували з України. Політику оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури України, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема, ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.