Винагорода за небезпеку: лаборанти отримають «ковідні» доплати

Рада ухвалила відповідний закон

Верховна Рада підтримала за основу і в цілому законопроєкт №4464, який передбачає отримання доплат за ризики, пов'язані з коронавірусом, для фахівців лабораторій.

За проєкт закону про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я) віддали свої голоси 283 народні депутати.

Цей законопроєкт передбачає розширення кола суб’єктів, на яких розповсюджено соціальні гарантії, встановлені для медичних та фармацевтичних працівників.

«Працівники лабораторій не отримали соціальних гарантій від держави, як інші медичні працівники. Йдеться про стаж і можливість більш раннього виходу на пенсію, додаткову відпустку, страхування від зараження хворобами, виплату оздоровчих надбавок і доплати до зарплат. Ми пропонуємо законом закріпити такі гарантії. Впевнена, парламент підтримає цю пропозицію і поставить крапку в цьому питанні», - зазначила ініціаторка законопроєкту, народна депутатка Галина Янченко.

Зазначають, що біологам, мікробіологам, вірусологам, біохімікам, задіяним у тестуваннях на Сovid-19, можуть призначити «ковідні» доплати та надати соціальні гарантії.

До соціальних гарантій належать: право на належні умови праці, регулярне підвищення кваліфікації, безоплатне користування інформацією, необхідною для здійснення професійної діяльності, скорочений робочий день і додаткову оплачувану відпустку, безоплатне одержання у власність земельної ділянки тощо.

«Ковідні» доплати передбачено в розмірі, визначеному для лікарів.

Відзначимо, що за добу17 грудня в Україні коронавірус діагностували у 12 630 осіб. Зокрема, захворіли 620 дітей та 552 медпрацівники.

За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Києві, Запорізькій, Одеській, Київській і Черкаській областях.







