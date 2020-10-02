Аваков прокоментував надання військової допомоги одній зі сторін у Нагірному Карабасі



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Нардеп з фракції «Слуги народу» Людмила Марченко заявила, що Україна «не пройде повз» надання військової допомоги Азербайджану, якщо виникне необхідність

Міністр заявив, що Україна не буде надавати військову допомогу жодній зі сторін у конфлікт

Україна не буде надавати військову допомогу жодній зі сторін у конфлікті у Нагірному Карабасі. Про це написав у Twitter міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його словами, офіційний Київ не буде втручатися у війну Азербайджану та Вірменії.

«Україна не буде надавати військову допомогу в азербайджано-вірменському конфлікті жодній з сторін. А ось медичну допомогу – таблетки для надто вже фантазуючих депутатів треба б пошукати усією країною», – зазначив Аваков.

Відзначимо, вчора нардеп з фракції «Слуги народу» Людмила Марченко заявила, що Україна «не пройде повз» надання військової допомоги Азербайджану, якщо виникне необхідність.

«Україна готова на різних майданчиках підтримувати Азербайджан. Це і військова підтримка, і гуманітарна всім тим, що треба буде в майбутньому. Це військова ситуація», – сказала Марченко, яка відповідає за міжпарламентські зв'язки з Баку.

Як повідомлялося 1 жовтня, Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху.

Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.

До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.