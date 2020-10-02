Аваков прокоментував надання військової допомоги одній зі сторін у Нагірному Карабасі
Міністр заявив, що Україна не буде надавати військову допомогу жодній зі сторін у конфлікт
Україна не буде надавати військову допомогу жодній зі сторін у конфлікті у Нагірному Карабасі. Про це написав у Twitter міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
За його словами, офіційний Київ не буде втручатися у війну Азербайджану та Вірменії.
«Україна не буде надавати військову допомогу в азербайджано-вірменському конфлікті жодній з сторін. А ось медичну допомогу – таблетки для надто вже фантазуючих депутатів треба б пошукати усією країною», – зазначив Аваков.
Відзначимо, вчора нардеп з фракції «Слуги народу» Людмила Марченко заявила, що Україна «не пройде повз» надання військової допомоги Азербайджану, якщо виникне необхідність.
«Україна готова на різних майданчиках підтримувати Азербайджан. Це і військова підтримка, і гуманітарна всім тим, що треба буде в майбутньому. Це військова ситуація», – сказала Марченко, яка відповідає за міжпарламентські зв'язки з Баку.
Як повідомлялося 1 жовтня, Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху.
Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.
До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.
Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.
Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.
27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.