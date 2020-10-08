Зеленський запросив прем’єр-міністра Великої Британії до України



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Зеленський ознайомив Джонсона з безпековою ситуацією на Донбасі, подякував за незмінну підтримку з боку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності України

Президент обговорив з главою британського уряду взаємодію у боротьбі з коронавірусом, ситуацію на Донбасі, реформи й торгівлю

Президент Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до України. Про це йшлося під час візиту президента до Великої Британії, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Зеленський також обговорив з главою британського уряду взаємодію у боротьбі з коронавірусом, ситуацію на Донбасі, реформи й торгівлю.

«Зеленський ознайомив Джонсона з безпековою ситуацією на Донбасі, подякував за незмінну підтримку з боку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності України», – йдеться у повідомленні.

В Офісі президента зауважили, що під час переговорів співрозмовники підкреслили важливість спільних дій у подоланні найсерйозніших викликів, з якими сьогодні стикається світ, а саме: наслідків пандемії коронавірусу та глобальної кліматичної кризи.

Джонсон наголосив, що Британія стоїть на позиції, що кожна країна має одержати вакцину, коли її буде створено.

У свою чергу Зеленський зазначив, що Україна має потужності для масового виробництва й очікує виготовлення вакцини.

Президент також розповів британському прем'єр-міністру про проекти та реформи, які впроваджує Україна для підняття економіки. Зокрема, він поінформував про «Велике будівництво», «інвестиційну няню», коли держава захищатиме інвесторів та допомагатиме з імплементацією їхніх проектів в Україні, а також про банківський закон та розвиток сільськогосподарської галузі.

«Україна відома як один із найбільших постачальників сільськогосподарської продукції у світі. У нас Велика Британія зможе купувати сільськогосподарську продукцію високої якості за привабливими цінами», – заявив Зеленський.

Прем'єр-міністр Великої Британії підкреслив, що підняття рівня товарообігу між обома країнами стоїть високо на порядку денному.

Співрозмовники наголосили на важливості стратегічного партнерства та розвитку двосторонніх відносин.

Президент запросив Джонсона відвідати Україну з офіційним візитом.

Як повідомлялося, Зеленський 7-8 жовтня перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.

Нагадаємо, Україна та Велика Британія в четвер, 8 жовтня, підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, що замінить угоду про Асоціацію щодо торгівлі з Британією після Brexit.

7 жовтня країни підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ, йдеться про спільне виробництво ракетних катерів.