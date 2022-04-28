Байден виступив із важливою заявою стосовно війни: подробиці (відео)

У Конгрес направлено проект закону про конфіскацію активів російських олігархів та їх передачу Україні

Президент США Джо Байден виступив із промовою щодо повномасштабної війни Росії проти України, яка триває вже 64-й день. Американський лідер висловив свою підтримку українцям, які боронять свою землю від російських загарбників.

Він повідомив, що у Конгрес направлено заявку на виділення додаткових коштів на військову, гуманітарну та економічну допомогу Україні. Також у Конгрес направлено проект закону про конфіскацію активів російських олігархів та їх передачу Україні.

Що сказав Байден у своїй промові:

Якщо ми будемо бездіяти, то ситуація в Україні буде лише погіршуватися.

Путін може покласти край цій війні будь-якої миті, адже саме Росія є агресором.

Поки російська агресія буде тривати, ми будемо продовжувати надавати військову допомогу Україні.

Зброя, про яку ми заявляли два тижні тому, вже в Україні.



Нагадаємо, американський президент вже виступив із заявою щодо України 21 квітня, оголосивши про новий пакет військової допомоги Києву на суму $800 млн.

Як повідомлялося, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що якщо США та їхні союзники забезпечать Україну важкими озброєннями, вона може досягти успіху.

Нагадаємо, 27 квітня Конгрес США схвалив законопроєкт про конфіскацію грошей підсанкційних росіян. Активи, «заморожені» в країні, можна буде передати Києву.

Також стало відомо, що США зняли частину обмежень на передачу Україні розвідданих – Bloomberg.

Джо Байден оголосив головну задачу Сполучених Штатів на найближчий час. За словами Байдена, США мають підготувати Україну до нового наступу російських окупантів.

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