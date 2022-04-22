Плани Путіна завоювати Україну провалилися – Байден

Байден: «Путіну ніколи не вдасться домінувати й окупувати всю Україну»

Президенту Росії Володимиру Путіну не вдалося реалізувати свої грандіозні плани щодо завоювання України. Про це повідомив президент США Джо Байден у Tвітері.

«Путіну не вдалося досягти своїх грандіозних амбіцій на полі бою. Президент Зеленський і його демократично обраний уряд залишаються при владі, а українські Збройні сили, до яких приєдналися відважні українські мирні жителі, зірвали плани щодо завоювання Росією їхньої країни», ‒ написав глава Білого дому.

Putin has failed to achieve his grand ambitions on the battlefield.



President Zelenskyy and his democratically elected government remain in power, and Ukrainian armed forces—joined by brave Ukrainian civilians—have thwarted Russia's conquest of their country. — Joe Biden (@JoeBiden) April 22, 2022

Байден також додав, що Путіну ніколи не вдасться домінувати й окупувати всю Україну.

«Наша єдність вдома та наша єдність із союзниками, партнерами та українським народом надсилає однозначний меседж Путіну: йому ніколи не вдасться домінувати й окупувати всю Україну. Цього не станеться», ‒ сказав він.