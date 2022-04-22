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    Плани Путіна завоювати Україну провалилися – Байден

    Байден:&nbsp;українські Збройні сили, до яких приєдналися відважні українські мирні жителі, зірвали плани щодо завоювання Росією їхньої країни - Плани Путіна завоювати Україну провалилися – Байден
    Байден: українські Збройні сили, до яких приєдналися відважні українські мирні жителі, зірвали плани щодо завоювання Росією їхньої країни
    фото: twitter.com/JoeBiden

    Байден: «Путіну ніколи не вдасться домінувати й окупувати всю Україну»

    Президенту Росії Володимиру Путіну не вдалося реалізувати свої грандіозні плани щодо завоювання України. Про це повідомив президент США Джо Байден у Tвітері.

    «Путіну не вдалося досягти своїх грандіозних амбіцій на полі бою. Президент Зеленський і його демократично обраний уряд залишаються при владі, а українські Збройні сили, до яких приєдналися відважні українські мирні жителі, зірвали плани щодо завоювання Росією їхньої країни», ‒ написав глава Білого дому.

    Байден також додав, що Путіну ніколи не вдасться домінувати й окупувати всю Україну.

    «Наша єдність вдома та наша єдність із союзниками, партнерами та українським народом надсилає однозначний меседж Путіну: йому ніколи не вдасться домінувати й окупувати всю Україну. Цього не станеться», ‒ сказав він.

    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден війна Україна окупація #stoprussia
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    Плани Путіна завоювати Україну провалилися – Байден