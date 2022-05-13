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    «Вить, упади с танка». Рашисти вигадують методи, щоб втекти з війни – розвідка

    Дружина окупанта пропонує чоловіку &laquo;впасти з танка&raquo; щоб отримати травму - «Вить, упади с танка». Рашисти вигадують методи, щоб втекти з війни – розвідка
    Дружина окупанта пропонує чоловіку «впасти з танка» щоб отримати травму
    фото: міноборони РФ

    Українська розвідка оприлюднила нові перехоплені розмови окупантів

    Перехоплення розмови окупанта яскраво демонструє настрій, що набирає силу в російській армії – бажання піти з війни за будь-яку ціну.

    Дружина пропонує чоловіку «впасти з танка» щоб отримати травму. Оскільки, на її думку, іншого виходу немає – ротації не буде, бо «всі відмовляються». Чоловік схиляється до думки, що все ж краще «отримати поранення, бо всі ушкодження перевіряють ФСБшники.

    Далі розповідає історію «зачистки» окупованого населеного пункту: «Село взяли нещодавно. У нас дев’ять 300-х. Морпіхів близько 100 заходило. Вийшло 50. А комбат каже, в кожен підвал кидайте гранату, не дивлячись. А потім вже заходьте. Хлопці не стали закидувати. А потім зайшли, а там четверо дітей сидить маленьких».

    Також розвідка повідомила, що окупанти отримують контузії під час зйомок в агітаційних роликах Кремля.

    Крім того, представник Путіна в ООН озвучив російські фейки про «дітей-бойовиків» в Україні.

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    Теги: розвідка росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    «Вить, упади с танка». Рашисти вигадують методи, щоб втекти з війни – розвідка