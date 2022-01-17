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    У Києві штормове попередження: городян очікує сильний вітер і ожеледиця

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    До столиці повернеться сильний штормовий вітер - У Києві штормове попередження: городян очікує сильний вітер і ожеледиця

    До столиці повернеться сильний штормовий вітер

    фото з відкритих джерел

    14 січня у столиці було зафіксовано рекордний порив вітру

    У Києві очікується погіршення погодних умов на 17-18 січня. Про це у своєму Telegram-каналі пише синоптик Наталя Діденко.

    У понеділок, 17 січня, очікується мокрий сніг, можлива хуртовина. Найближчої ночі очікується до -3° та ожеледиця. Завтра вдень буде близько нуля.

    18 січня у Києві похолодає на кілька градусів, сильний вітер утримається.

    Нагадаємо, у Києві швидкість вітру побила рекорд за останні 56 років.

    Як повідомлялося, 14 січня на Київ налетіла буря.

    Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, у Києві та області будуть пориви вітру 17-22 м/с. Зазначається, що такі погоді умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях.

    Нагадаємо, стало відомо, скільки киян отримало переохолодження.

    Як раніше повідомлялося, після відлиги в Україну знову прийде похолодання.

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    Теги: прогноз погоди Київ Україна вітер
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    У Києві штормове попередження: городян очікує сильний вітер і ожеледиця