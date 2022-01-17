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    На столичних Позняках вітер зірвав покриття з нового спортмайданчика (фото)

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    Замість зеленого поля мешканці будинку тепер спостерігають сірий бетон - На столичних Позняках вітер зірвав покриття з нового спортмайданчика (фото)
    Замість зеленого поля мешканці будинку тепер спостерігають сірий бетон
    фото: Київ без цензури

    Pона для фізичних активностей залишилася повністю розкритою

    На Позняках сильний вітер, який на вихідних вирував у столиці, зірвав покриття з нового спортмайданчика. Фото з наслідками негоди опублікував Телеграм-канал «Київ без цензури».

    Свідки інциденту обурило, що штучний газон був зовсім не закріпленим і не витримав вже першого погіршення погоди. Вони із сарказмом зазначили, що таку роботу, певно, виконували, аби вона стояла віками.

    Попри те, що площа спортмайданчика є доволі великою, вітер повністю зірвав покриття і жбурнув його на металеву огорожу. У деяких місцях він взагалі закрутив його в рулони.

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    На столичних Позняках вітер зірвав покриття з нового спортмайданчика (фото)
    На столичних Позняках вітер зірвав покриття з нового спортмайданчика (фото)

    Відтак, зона для фізичних активностей залишилася повністю розкритою – замість зеленого поля мешканці будинку тепер спостерігають сірий бетон.

    Нагадаємо, у Києві швидкість вітру побила рекорд за останні 56 років.

    Як повідомлялося, 14 січня на Київ налетіла буря.

    Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, у Києві та області будуть пориви вітру 17-22 м/с. Зазначається, що такі погоді умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях.

    Нагадаємо, стало відомо, скільки киян отримало переохолодження.

    Як раніше повідомлялося, після відлиги в Україну знову прийде похолодання.

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    Теги: прогноз погоди Київ криза рекорд вітер
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    На столичних Позняках вітер зірвав покриття з нового спортмайданчика (фото)