На столичних Позняках вітер зірвав покриття з нового спортмайданчика (фото)

Pона для фізичних активностей залишилася повністю розкритою

На Позняках сильний вітер, який на вихідних вирував у столиці, зірвав покриття з нового спортмайданчика. Фото з наслідками негоди опублікував Телеграм-канал «Київ без цензури».

Свідки інциденту обурило, що штучний газон був зовсім не закріпленим і не витримав вже першого погіршення погоди. Вони із сарказмом зазначили, що таку роботу, певно, виконували, аби вона стояла віками.

Попри те, що площа спортмайданчика є доволі великою, вітер повністю зірвав покриття і жбурнув його на металеву огорожу. У деяких місцях він взагалі закрутив його в рулони.

Відтак, зона для фізичних активностей залишилася повністю розкритою – замість зеленого поля мешканці будинку тепер спостерігають сірий бетон.

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