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    Війська Асада ввійшли в ключове місто на півночі Сирії

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    Війська Асада ввійшли в ключове місто на півночі Сирії

    Місто Манбідж лежить на головній дорозі з Туреччини до Ракки

    Урядові війська Сирії у понеділок, 14 жовтня, зайняли місто Манбідж, що в північній провінції Алеппо.

    Про це повідомляє агенство SANA.

    «Підрозділи армії ввійшли ввечері у понеділок у місто Манбідж у північно-східній частині провінції Алеппо», - йдеться у повідомленні сирійської агенції.

    Зазначається, що раніше сирійська армія зайняла низку населених пунктів провінції Ракка, у тому числі місто Ель-Табка та його військовий аеропорт. Підрозділи Асада також увійшли до міста Таль-Тамр на північному заході регіону Хасака.

    Місто Манбідж лежить на головній дорозі з Туреччини до Ракки.

    Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат.

    Метою операції, що отримала назву «Джерело світу», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.

    Нагадаємо, у рамках операції «Джерело миру» турецькі війська взяли контроль над сирійським містом Расулайн на сході від річки Євфрат.

    Як повідомлялося, тисячі людей вийшли на вулиці міст у кількох європейських країнах, щоб висловити свій протест проти наступу турецьких військ у північносхідній частині Сирії.

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