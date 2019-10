Російські літаки у Сирії бомблять цивільні лікарні, – розслідування The New York Times



Фото АА

Щонайменше 4 цивільні шпиталі постраждали від атак росіян

Розслідування The New York Times щодо авіаударів російських військових в Сирії показало, що армія РФ бомбила не тільки військові об’єкти, а й цивільні лікарні.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

Щонайменше 4 цивільні шпиталі постраждали від атак росіян.

«Військово-повітряні сили РФ неодноразово завдавали ударів по лікарнях в Сирії, щоб придушити залишки осередків опору президенту Башару Асаду», – йдеться у висновку розслідування The New York Times. Аналіз раніше не опублікованих радіозаписів переговорів пілотів ВПС РФ, даних служб авіаспостережень та показів свідків дозволив The Times відстежити атаки росіян на чотири лікарні, здійснені протягом лише 12 годин у травні, та ідентифікувати російських пілотів, які це зробили.

Москву вже давно звинувачують у здійсненні систематичних нападів на лікарні в районах, які контролюють повстанці, як частину стратегії допомоги своєму союзнику диктатору Башару Асаду. Лікарі з правозахисної групи Human Rights, яка відслідковує напади на медичних працівників у Сирії, зафіксували щонайменше 583 подібні атаки – починаючи з 2011 року, та 266 – з тих пір, як РФ офіційно втрутилася у конфлікт у вересні 2015 року. Дані служб авіаспостережень від 5 та 6 травня дозволили ідентифікувати російських пілотів, а аудіозаписи перемовин російських ВПС цього дня підтверджують кожний обстріл. Відео, отримане від свідків та перевірене The Times, підтвердило здійснення трьох авіаударів.

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш розпочав розслідування авіаударів по лікарнях у серпні. Розслідування, яке триває дотепер, має на меті визначити, чому лікарні, які добровільно додали себе до списку цивільних об’єктів Організації Об’єднаних Націй, який був наданий Москві та іншим учасникам бойових дій, щоб не допустити нападу на них, все ж потрапили під обстріл.

Як повідомлялося, 26 серпня, у північно-західній провінції Ідліб в Сирії дев’ять мирних мешканців загинули і ще 20 осіб отримали поранення через нічні авіаудари військ Башара Асада і його російських союзників.