Окупанти з «Ураганів» гатили по Дніпропетровщині

Область обстрілювали з реактивних систем залпового вогню та артилерії

За добу 26 липня російські окупанти декілька разів обстріляли Дніпропетровську область, в результаті сталася пожежа та були пошкодженні електричні мережі. Про це повідомив у Telegram-каналі очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Російські військові декілька разів обстрілювали Криворізький район, з «Ураганів» вдарили по Новосеменівці, що в Апостолівській громаді. Внаслідок цього була пошкоджена електромережа. Також окупанти обстріляли територію поряд з Кошовим у Широківській громаді.

«Зі ствольної артилерії обстріляли територію Великої Костромки. Також пошкоджено електромережі та сталася пожежа – зайнялася суха трава на площі два гектари», – йдеться у повідомленні.

Очільник обласної ради повідомив, що в інших громадах прильотів ворожих снарядів зафіксовано не було, проте нагадав про дотримання правил безпеки та заявив, що ситуація навколо Дніпропетровської області залишається напруженою.

Нагадаємо, минулої ночі окупанти знову вночі обстріляли Нікополь. Згодом стали відомі наслідки удару.

Напередодні рашисти били з артилерії по Дніпропетровщині: пошкоджена лінія електропередачі.

Раніше були завдані нічні удари по Дніпропетровщині: виникли пожежі, постраждала дитина.

Як відомо, росіяни накрили «Градами» Дніпропетровщину: люди без газу та світла.

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