Скандал у вінницькій лікарні: журналісти засудили інтерв’ю з матір’ю загиблої дівчинки

Кадри із убитою горем жінкою, яка дізналася про загибель доньки, обурили не тільки пересічних українців, а і журналістську спільноту України

Комісія з журналістської етики вимагає розібратися, хто пустив телевізійників до Ірини Дмитрієвої

Інтерв’ю, яке італійська телекомпанія Rai24 за допомогою фіксера Антона Кудінова взяла у жінки, що втратила доньку під час обстрілу Вінниці, викликало обурення не тільки пересічних українців, а й представників вітчизняної журналістської спільноти. Про це йдеться у заяві Комісії із журналістської етики.

Комісія, зокрема, звинуватила Кудінова у брехні, наголошуючи – фіксер «написав, що метою цього інтерв’ю було привернення уваги світу до війни в Україні і що сама жінка виявила таке бажання. Проте родичі постраждалої заперечили факт надання згоди на це інтерв’ю».

Визнавши необхідність висвітлення терористичних атак Росії на територію України, Комісія зазначила, що воно не має завдавати додаткового болю та страждань постраждалим від дій рашистських військ: «В таких випадках (як із Іриною Дмитрієвою – ред.) пріоритетом є не зацікавленість аудиторії, а психологічний стан постраждалої людини».

Журналістська спільнота наголосила на необхідності уникання інтерв’ю з особами, які «позбавлені належного розуміння або на яких серйозно вплинули обставини», про що йдеться і у Рекомендаціях щодо захисту приватності у роботі засобів масової інформації, підготовлених експертами Ради Європи.

Комісія з журналістської етики засудив факт інтерв’ю, організованого Антоном Кудіновим для Rai24, і заявила про необхідність проведення адміністрацією лікарні службового розслідування щодо тих, хто пустив журналістів до Дмитрієвої.

Крім того, Комісія закликала:

Міністерство охорони здоров’я України разом із журналістською спільнотою виробити правила допуску журналістів у лікарні;

міжнародні журналістські організації засудити неетичну поведінку італійського телеканалу RAI News 24 та його працівників;

українську журналістську спільноту повернутися до теми надання прескарт для журналістів з метою чітко розмежувати професійних журналістів та блогерів.

Нагадаємо, 14 липня росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

Внаслідок удару загинуло більше 20 осіб. Зокрема, і дівчинка Ліза, мати якої, Ірина Дмитрієва, потрапила до лікарні із важкими травмами.

Саме до неї фіксер Антон Кудінов і привів журналістів італійської телекомпанії Rai24. Телевізійники дали Ірині в руки телефон із відеозаписом її ще живої дитини, знявши на відео реакцію матері на звістку про загибель доньки.

Оприлюднений Кудіновим на сторінці у Facebook відеозапис викликав бурхливу негативну реакцію українців. Вони емоційно (і часто нецензурно) розкритикували діяльність фіксера, змусивши того у підсумку видалити пост із відеозаписом зі сторінки у соцмережі.