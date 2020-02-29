В Ірані жертвами коронавірусу стали понад 200 осіб



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За офіційними даними, кількість інфікованих коронавірусом становить 388 людей

В Ірані щонайменше 210 осіб померли від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє BBC.

Офіційно Іран заявляє про 34 померлих, але джерела в системі охорони здоров'я країни повідомили інші дані,

Зазначається, що з. Більшість жертв - зі столиці Тегерана і міста Кум, де почався іранський спалах.

Нагадаємо, в Ірані коронавірусом COVID-19 інфікувалися чотири депутати парламенту. Тест пройшли 30 депутатів. Коронавірус зафіксували у чотирьох. Загалом зафіксовано п'ять випадків інфікування коронавірусом серед іранських депутатів.

Перший випадок стався кілька днів тому, інфекція підтвердилася у депутата Махмуда Садекі.

Втім, зазначимо, що з «Борисполя» госпіталізували українку з підвищеною температурою, яка повернулася з Італії.

За інформацією МОЗ, результати тестування на Covid-19 чотирьох пацієнтів з Чернівецької області є негативними (дослідження проводилось у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ).

У МОЗ розповіли, що станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

Зокрема, на території Європи зареєстровано 774 випадки захворювання Covid-19 у 19 країнах.

Раніше голова Національної служби цивільного захисту Італії Анджело Борреллі підтвердив інформацію про інфікування громадянки України коронавірусом. Він заявив, що українка перебуває в лікарні у некритичному стані.

Як повідомлялося, міністрка охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України – членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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