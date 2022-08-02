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Тайвань посилив рівень бойової готовності в очікуванні Пелосі

Оксана Воронцова
Сьогодні, 07:09 glavcom.ua
Тайвань посилив рівень бойової готовності в очікуванні Пелосі
Тайвань готується до візиту представниці США
фото з відкритих джерел

У вівторок до Тайваню може прибути спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі

Міністерство оборони Тайваню посилило рівень бойової готовності з ранку вівторка, 2 серпня, до полудня четверга, 4 серпня. Про це повідомило офіційне центральне інформаційне агентство острова з посиланням на невстановлені джерела, пише Reuters.

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі має намір відвідати Тайвань у вівторок.

Як повідомило Reuters джерело, кілька китайських військових літаків пролетіли близько до середньої лінії, що розділяє Тайванську протоку.

Китай неодноразово застерігав від поїздки Пелосі на Тайвань, який він вважає своїм власним, а Сполучені Штати заявили в понеділок, що їх не злякає китайське «бряцання зброєю» під час візиту.

Нагадаємо, 27 липня стало відомо, що Китай та США нарощують свою військову силу навколо Тайванської протоки, оскільки зростає напруга через можливий візит на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. 

Раніше видання Financial Times з посиланням на низку американських чиновників повідомляло, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі має намір відвідати Тайвань після 1 серпня.

Якщо Пелосі відвідає Тайвань, це стане першою поїздкою представника США такого рівня на острів з 1997 року.

США розглядають можливий візит Пелосі до Тайваню як підтримку демократії і свободи на тлі зростаючої загрози з боку Китаю. Китай розглядає Тайвань як свою територію і допускає силове захоплення. 

Пекін неодноразово попереджав Вашингтон про жорсткі заходи, якщо цей візит відбудеться.  Зокрема, влада Китаю раніше вже назвала візит Ненсі Пелосі на Тайвань «червоною лінією» і пригрозила «рішучою протидією» у разі її порушення.

Раніше Ненсі Пелосі, візит якої до країн Азії викликав бурхливу реакцію у світі, не підтвердила поїздку до Тайваню. 

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Теги: Тайвань Китай США

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