Пелосі назвала країни, які відвідає під час азійського візиту

Ненсі Пелосі заявила, що метою її візиту до Азії є підтримка прав людини та демократії, але про можливий візит до Тайваню не згадала

Тайваню у списку спікерки Палати представників США не виявилося

Ненсі Пелосі, візит якої до країн Азії викликав бурхливу реакцію у світі, не підтвердила поїздку до Тайваню. Очільниця нижньої палати американського парламенту оприлюднила план візиту у Twitter.

За словами Пелосі, яка очолює делегацію Конгресу США під час візиту у Індо-Тихоокеанський регіон, вона планує провести зустрічі високого рівня у кількох країнах регіону. Спікерка Палати представників зазначила, що такі зустрічі відбудуться у Малайзії, Південній Кореї, Сінгапурі та Японії.

Частково визнаний світовим співтовариством Тайвань, про візит до якого ішла мова раніше, Ненсі Пелосі у цьому списку не згадала.

Політикиня зауважила, що метою її візиту є зміцнення партнерських стосунків та просування інтересів США у регіоні. «До них належать мир і безпека, економічне зростання і торгівля, боротьба з пандемією Covid-19 та кліматичною кризою, права людини та демократичне врядування», – наголосила Пелосі.

Нагадаємо, запланований візит Пелосі на Тайвань серйозно загострив напруженість між Китаєм і США. Офіційний Пекін вимагав скасувати поїздку, оскільки вважає її втручанням у внутрішні справи Китаю. Вашингтон побоювався, що літак з американською делегацією взагалі можуть збити.

Влада Китаю раніше вже назвала візит Ненсі Пелосі на Тайвань «червоною лінією» і пригрозила «рішучою протидією» у разі її порушення.

Так, офіційний акаунт 80-ї армії Народно-визвольної армії Китаю у соцмережі Weibo на тлі заяв про можливий візит Пелосі на Тайвань опублікував повідомлення «Готуйтесь до бою!»

Додамо, 6 липня американська контррозвідка попередила посадовців, що Китай активізує операції впливу, аби змусити уряд США проводити більш дружню політику щодо Пекіна.