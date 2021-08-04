Єрмак розповів, як готують візит Зеленського до США

Одним із пріоритетів України на світовій арені є зміцнення співпраці з США у всіх галузях

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що налаштований на плідну співпрацю і дружній діалог у Вашингтоні під час поїздки з метою підготовки візиту глави держави Володимира Зеленського до США. Про це він написав у Facebook.

«Сьогодні у Вашингтоні. Прибули сюди разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Готуємо візит Президента України до США. Налаштовані на дружній діалог і плідну співпрацю», – зазначив Єрмак.

Він наголосив, що візит Зеленського до США має велике значення для подальшого розвитку українсько-американських відносин.

Єрмак додав, що перебування буде нетривалим, але графік дуже щільний. «На порядку денному зустрічі із радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном, державним секретарем США Ентоні Блінкеном, представниками Сенату та провідних аналітичних центрів», – зауважив Єрмак.

Керівник Офісу президента підкреслив, що одним із пріоритетів України на світовій арені є зміцнення співпраці з США в оборонній, військово-технічній, економічній і політичній галузях.

Єрмак підкреслив, що про всі справи говоритимуть прямо, як і годиться союзникам.

Додамо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та глава Офісу президента України Андрій Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту очільника України Володимира Зеленського до США.

Нагадаємо, 16 липня, прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що зараз всі узгодження щодо візиту глави держави в США вже на фінальній стадії. Найближчим часом будуть озвучені дата та програма.

Як повідомлялося, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім.