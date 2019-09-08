Переселенка з Криму передала Балуху нову вишиванку замість вкраденої при етапуванні
Український активіст Володимир Балух
Балух приміряв вишиванку і сказав, що почувається молодшим
Українському активісту Володимиру Балуху, звільненому 7 вересня під час обміну утримуваними особами у форматі 35 на 35, переселенка з Криму передала нову вишиванку замість вкраденої у нього при етапуванні.
Відповідне відео у Facebook розмістив один з координаторів руху Євромайдан-Крим Сергій Ковальський.
Балух приміряв вишиванку і сказав, що почувається молодшим.
Переселенка з Криму Олена Ілюшина побачила в соцмережах повідомлення про те, що у Балуха вкрали вишиванку під час етапування і вишила йому нову.
Побачивши на відео, що вишиванка підійшла, жінка розмістила такий пост на сторінці Ковальського: «Господи, я так переймалася за розмір. Якраз!! Носіть на здоров’я, на вільне щасливе життя».
З 29 березня 2019 року Балух перебував у ВК-4 м.Торжок Тверській області (ФКУ ВК-4 УФСВП Росії по Тверській області).
Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.
7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.