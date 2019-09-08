Переселенка з Криму передала Балуху нову вишиванку замість вкраденої при етапуванні



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Український активіст Володимир Балух Фото: facebook.com/helga.yalta

Балух приміряв вишиванку і сказав, що почувається молодшим

Українському активісту Володимиру Балуху, звільненому 7 вересня під час обміну утримуваними особами у форматі 35 на 35, переселенка з Криму передала нову вишиванку замість вкраденої у нього при етапуванні.

Відповідне відео у Facebook розмістив один з координаторів руху Євромайдан-Крим Сергій Ковальський.

Балух приміряв вишиванку і сказав, що почувається молодшим.

Переселенка з Криму Олена Ілюшина побачила в соцмережах повідомлення про те, що у Балуха вкрали вишиванку під час етапування і вишила йому нову.

Побачивши на відео, що вишиванка підійшла, жінка розмістила такий пост на сторінці Ковальського: «Господи, я так переймалася за розмір. Якраз!! Носіть на здоров’я, на вільне щасливе життя».

Володимир Балух – кримський фермер. Він вивісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні». ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Згодом проти активіста порушили ще одну справу – за заявою начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджував, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляли, що це тюремник напав на нього. За сукупністю двох кримінальних справ підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (в даний час це більше 3 тисяч 800 гривень). Правозахисний центр «Меморіал» визнав його політичним в’язнем.

З 29 березня 2019 року Балух перебував у ВК-4 м.Торжок Тверській області (ФКУ ВК-4 УФСВП Росії по Тверській області).

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.