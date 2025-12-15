Бійка підлітків біля Алеї Героїв в Ірпені: відкрито кримінальне провадження

Поліція встановила всіх учасників інциденту

У Бучанському районному управлінні поліції Київщини розпочато досудове розслідування щодо бійки між підлітками в місті Ірпінь. Інцидент був зафіксований на відео, яке було опубліковано в одному з телеграм-каналів під час моніторингу соціальних мереж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київщини.

Конфлікт стався поблизу Алеї пам'яті Героїв, які загинули, захищаючи Україну. Поліцейські вже встановили всіх учасників інциденту.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства (ч. 2 ст. 296 ККУ). Досудове розслідування триває.

Поліція продовжує працювати над справою для встановлення всіх обставин конфлікту.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині розпочато кримінальне провадження за фактом катування неповнолітньої дівчини.

За даними прокуратури, увечері 12 грудня група підлітків побила та принижувала 14-річну дівчину в місті Павлоград, фіксуючи все на камеру. Згодом вказане відео було опубліковане у низці інтернет-ресурсів.