Вночі у Дніпрі горів житловий будинок, постраждала дитина



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Пожежа виникла у квартирі, розташованій на першому поверсі будинку

У Дніпрі внаслідок пожежі у багатоповерхівці, яка сталася в ніч на понеділок, постраждала шестирічна дівчинка.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Зазначається, що 19 серпня о 02:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир 5-поверхового житлового будинку по вулиці Стромцова. Пожежа виникла у квартирі, розташованій на першому поверсі.

«Через сильне задимлення у під’їзді мешканцям квартир, розташованих на верхніх поверхах будинку, довелось покинути власні помешкання. За допомогою співробітників ДСНС, 15 чоловік вийшли на свіже повітря по сходовій клітині», - повідомили рятувальники.

Пожежу було локалізовано о 02:41 та ліквідовано о 03:21. Вогнем пошкоджено домашнє майно у житловій кімнаті квартири на площі 5кв.м.

«Медичні працівники оглянули на місці події всіх, хто звернувся до них по допомогу – постраждалих не виявили. Пізніше мешканці однієї з квартир помітили, що їх дитині стало погано – дівчинка отримала отруєння продуктами горіння. Співробітниками швидкої медичної допомоги постраждалу дитину, 2013 року народження, госпіталізовано», - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, в ніч з 16 на 17 серпня в Одесі в готелі «Токіо Стар» сталася пожежа. В результаті пожежі загинули дев'ять осіб, постраждало - 10, врятовано - сім, евакуйовані - 136.

За даними ДСНС, орієнтовно в готелі знаходилися 200 осіб.

Президент Володимир Зеленський назвав власника готелю Вадима Чорного відповідальним за трагедію. 17 серпня власника отелю затримали.

Держбюро розслідувань почало розслідування за фактом недбалості працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, через яку сталася пожежа в готелі. У ДСНС заявили, що планували в липні перевірити «Токіо Стар», але їх представника не допустили до перевірки з-за зміни власником права власності готелі.