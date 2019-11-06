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    Водій маршрутки у Запоріжжі збив дитину і втік

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    Потерпілий переходив дорогу на пішохідному переході - Водій маршрутки у Запоріжжі збив дитину і втік
    Потерпілий переходив дорогу на пішохідному переході

    Водія незабаром затримала поліція, а 14-річному хлопцю викликали швидку

    На пішохідному переході в Запоріжжі водій маршрутки збив 14-річного хлопця і поїхав далі. Про це повідомляє Акцент в середу, 6 листопада.

    Підлітка відкинуло в сторону, але він зміг піднятися, а незабаром перехожі викликали йому швидку.

    Винуватець ДТП поїхав далі, а очевидці повідомили про аварію поліції. Патрульні затримали водія маршрутки на сусідній вулиці. Момент події потрапив на камери відеоспостереження. На записі видно, що кілька людей переходять дорогу, а маршрутка наїжджає на підлітка.

    Нагадаємо, наприкінці жовтня у Києві зловили водія маршрутки без прав і під «кайфом». Патрульні задокументували виявлені порушення та склали на водія протокол за ч. 2 ст. 130 (За повторне протягом року керування в стані сп'яніння) та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (За керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права) КУпАП.

    Раніше у Запоріжжі маршрутка потрапила у ДТП. Внаслідок зіткнення загинула одна жінка, вісім людей були травмовані.

    Запоріжжя ДТП водій транспорт
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