У Києві зловили водія маршрутки без прав і під «кайфом» (фото)



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Патрульні зупинили автобус, водій якого здійснював дивні маневри Фото: Олексій Білошицький, Facebook

Водій маршрутки перебував у стані наркотичного сп'яніння

У понеділок, 28 жовтня, у ранкову годину пік у Києві співробітники відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції зупинили маршрутний автобус, водій якого поспішав, здійснюючи дивні маневри.

Про це повідомив заступник глави Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

«Патрульні зупиняються і підходять до водія. Перевіряють документи - чоловік позбавлений судом права керувати транспортними засобами за керування в стані сп'яніння. Але це не все. У нього знову помічають явні ознаки наркотичного сп'яніння: розширені зіниці очей, які не реагують на світло, пальці рук виражено тремтять», - розповів він.

Патрульні доставили водія до закладу охорони здоров’я, де лікар-нарколог провів огляд на стан сп’яніння. Висновок медика позитивний.

Патрульні задокументували виявлені порушення та склали на водія протокол за ч. 2 ст. 130 (За повторне протягом року керування в стані сп'яніння) та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (За керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права) КУпАП

Крім цього, патрульна поліція підготувала відповідні листи до Укртрансбезпеки та Департаменту транспортної інфраструктури КМДА для реагування в межах їхньої компетенції - прийняття рішення щодо позбавлення ліцензії та розірвання договору щодо перевезення пасажирів за даним маршрутом відповідно.