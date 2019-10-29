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    У Києві зловили водія маршрутки без прав і під «кайфом» (фото)

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    Патрульні зупинили автобус, водій якого здійснював дивні маневри - У Києві зловили водія маршрутки без прав і під «кайфом» (фото)
    Патрульні зупинили автобус, водій якого здійснював дивні маневри
    Фото: Олексій Білошицький, Facebook

    Водій маршрутки перебував у стані наркотичного сп'яніння

    У понеділок, 28 жовтня, у ранкову годину пік у Києві співробітники відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції зупинили маршрутний автобус, водій якого поспішав, здійснюючи дивні маневри.

    Про це повідомив заступник глави Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

    «Патрульні зупиняються і підходять до водія. Перевіряють документи - чоловік позбавлений судом права керувати транспортними засобами за керування в стані сп'яніння. Але це не все. У нього знову помічають явні ознаки наркотичного сп'яніння: розширені зіниці очей, які не реагують на світло, пальці рук виражено тремтять», - розповів він.

    Патрульні доставили водія до закладу охорони здоров’я, де лікар-нарколог провів огляд на стан сп’яніння. Висновок медика позитивний.

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    У Києві зловили водія маршрутки без прав і під «кайфом» (фото)
    У Києві зловили водія маршрутки без прав і під «кайфом» (фото)
    Фото: Олексій Білошицький, Facebook

    Патрульні задокументували виявлені порушення та склали на водія протокол за ч. 2 ст. 130 (За повторне протягом року керування в стані сп'яніння) та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (За керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права) КУпАП

    Крім цього, патрульна поліція підготувала відповідні листи до Укртрансбезпеки та Департаменту транспортної інфраструктури КМДА для реагування в межах їхньої компетенції - прийняття рішення щодо позбавлення ліцензії та розірвання договору щодо перевезення пасажирів за даним маршрутом відповідно.

    Національна поліція України Київ громадський транспорт водій наркотики
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