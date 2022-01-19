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    Водохреще принесе морози: прогноз погоди на 19 січня

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    Усім, хто хоче скупатися в ополонці, до уваги: удень прогнозують сонечко - Водохреще принесе морози: прогноз погоди на 19 січня
    Усім, хто хоче скупатися в ополонці, до уваги: удень прогнозують сонечко
    фото: glavcom.ua

    В Україні в середу буде до -12

    Погода в Україні 19 січня очікується сонячною на всій території країни. Вночі у деяких областях температура опуститься до -12ºС. Про це інформує Укргідрометцентр.

    На заході синоптики прогнозують від +2ºС до -1ºС вдень, а вночі температура опуститься до -8ºС. Найхолодніше у нічну пору доби буде у Закарпатській області.

    На півночі стовпчик термометра опуститься до -7ºС вдень у деяких областях, а вночі до -12ºС.

    Частково плюсова температура очікується на півдні України із середнім показником від +2ºС до -2ºС вдень, а вночі до -7ºС. У центральній частині України теж буде сонячно: вдень від +2ºС до -1ºС та вночі від -6ºС до -10ºС.

    На сході теж буде без опадів. Вдень стовпчик термометра коливатиметься від 0ºС до -7ºС, а вночі опуститься до -10ºС.

    У Києві 19 січня удень буде 0…-2, уночі до -8. Сонячно світлої пори доби і без опадів уночі.

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    Нагадаємо, в Україну йдуть «хрещенські» морози.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр
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    Водохреще принесе морози: прогноз погоди на 19 січня