Водохреще принесе морози: прогноз погоди на 19 січня

Усім, хто хоче скупатися в ополонці, до уваги: удень прогнозують сонечко

В Україні в середу буде до -12

Погода в Україні 19 січня очікується сонячною на всій території країни. Вночі у деяких областях температура опуститься до -12ºС. Про це інформує Укргідрометцентр.

На заході синоптики прогнозують від +2ºС до -1ºС вдень, а вночі температура опуститься до -8ºС. Найхолодніше у нічну пору доби буде у Закарпатській області.

На півночі стовпчик термометра опуститься до -7ºС вдень у деяких областях, а вночі до -12ºС.

Частково плюсова температура очікується на півдні України із середнім показником від +2ºС до -2ºС вдень, а вночі до -7ºС. У центральній частині України теж буде сонячно: вдень від +2ºС до -1ºС та вночі від -6ºС до -10ºС.

На сході теж буде без опадів. Вдень стовпчик термометра коливатиметься від 0ºС до -7ºС, а вночі опуститься до -10ºС.

У Києві 19 січня удень буде 0…-2, уночі до -8. Сонячно світлої пори доби і без опадів уночі.

Нагадаємо, в Україну йдуть «хрещенські» морози.

Читайте також: