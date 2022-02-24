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    Воєнний стан: у Києві черги до заправок, банкоматів та магазинів (фото)

    Водії &laquo;атакують&raquo; заправки - Воєнний стан: у Києві черги до заправок, банкоматів та магазинів (фото)
    Водії «атакують» заправки
    фото: glavcom.ua

    Через вторгнення Росії в Україні запроваджено воєнний стан. Це призвело до черг до банкоматів та заправок

    У Києві утворилися шалені черги до заправок. Спостерігаються також черги і до банкоматів, повідомляє «Главком». Люди намагаються зняти гроші, заправити автомобілі та покинути столицю. Така перша реакція на запровадження воєнного стану.

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    Воєнний стан: у Києві черги до заправок, банкоматів та магазинів (фото)
    Воєнний стан: у Києві черги до заправок, банкоматів та магазинів (фото)
    Воєнний стан: у Києві черги до заправок, банкоматів та магазинів (фото)
    Воєнний стан: у Києві черги до заправок, банкоматів та магазинів (фото)
    Воєнний стан: у Києві черги до заправок, банкоматів та магазинів (фото)
    Воєнний стан: у Києві черги до заправок, банкоматів та магазинів (фото)
    Воєнний стан: у Києві черги до заправок, банкоматів та магазинів (фото)
    Воєнний стан: у Києві черги до заправок, банкоматів та магазинів (фото)
    Воєнний стан: у Києві черги до заправок, банкоматів та магазинів (фото)

    Повномасштабне вторгнення військ РФ почалося зранку 24 лютого 24 року. Було завдано ракетних ударів по військових об’єктах на всій території України.

    Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.

    Вздовж усього українсько-російського кордону після виступу президента РФ били реактивні системи залпового вогню.

    Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

    Влада вже запровадила воєнний стан.

    Теги: воєнний стан
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    Воєнний стан: у Києві черги до заправок, банкоматів та магазинів (фото)