Медики з’ясували, в кого з дітей найчастіше розвивається постковідний синдром

У деяких неповнолітніх симптоми зберігаються навіть після одужання

МОЗ Ізраїлю провело телефонні опитування батьків, з’ясувавши, в якої кількості дітей зберігаються довгострокові симптоми навіть після одужання

У кожної десятої дитини, що перехворіла на коронавірус, деякі симптоми зберігаються і після формального одужання, а у 1,8-4,6% вони можуть тривати до 6 місяців. Таких висновків дійшли фахівці Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, повідомляє vesty.co.il.

Ідеться про «постковідний синдром» – стан, який розвивається після перенесеної коронавірусної інфекції. Він характеризується різноманітними симптомами, серед яких слабкість, задишка, головні болі, болі в суглобах і м'язах, втрата нюху, спотворення запахів і смаку, випадіння волосся, іноді – висип, порушення пам'яті тощо .

У ході опитування, проведеного Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю, були вивчені дані про довгострокові симптоми у дітей, які перенесли коронавірусну хворобу. Для цього проводилося телефонне опитування 13,8 тис. батьків дітей віком від 3 до 18 років.

Основні результати опитування виявилися такими:

У 11,2% дітей залишаються деякі симптоми після одужання, а у 1,8%-4,6% з них, в залежності від віку, симптоми залишалися і через 6 місяців після гострої стадії хвороби.

Було виявлено зв'язок між віком дитини та ймовірністю розвитку постковідного синдрому. Відзначається, що у маленьких дітей він зустрічається рідше, ніж у підлітків. Серед дітей віком 3-6 років довгострокові симптоми були виявлені у 1,8%, серед дітей від 12 до 18 років – у 4,6%.

Також медики помітили кореляцію між симптоматичним перебігом захворювання та появою довгострокових симптомів після формального одужання. Серед підлітків віком 12-18 років, які хворіли з симптомами, у 5,6% розвинувся постковідний синдром. Серед дітей із безсимптомним перебігом хвороби він розвинувся в 3,5% випадків. Аналогічна картина спостерігається і серед інших вікових груп.

За результатами дослідження фахівці дійшли висновку, що коронавірус може довгостроково впливати не лише на доросле населення, а й на дітей.

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