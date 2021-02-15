Євросоюз планує вакцинувати усіх бажаючих до кінця літа

Перше щеплення проти коронавірусу в Нідерландах зробили медсестрі з будинку для літніх людей Санні Елкадірі, Вегель, 6 січня 2021 року

Перше щеплення проти коронавірусу в Нідерландах зробили медсестрі з будинку для літніх людей Санні Елкадірі, Вегель, 6 січня 2021 року

У Європі наразі дозволені до використання три вакцини, ще очікується затвердження двох

Єврокомісар Тьєррі Бретон заявив, що в жителі Євросоюзу, бажаючі вакцинуватися проти Covid-19, зможуть зробити це до кінця літа.

Про це єврокомісар заявив в ефірі французького телеканалу BFMTV.

«Мета зрозуміла: вакцинувати всіх в Європейському союзі, хто хоче це зробити, до кінця літа», – сказав Бретон.

Він нагадав, що в Європі дозволені до використання три вакцини, ще очікується затвердження двох.

«У нас вже є три затверджені вакцини, в найближчі тижні очікується затвердження ще двох. Менш ніж через рік у нас буде п’ять ефективних вакцин, це науковий подвиг. Проблема в виробництві. Ми повинні нарощувати виробництво засобів для ін’єкцій … Ми повинні стати провідним континентом з виробництва вакцин протягом 18 місяців», – сказав Тьєррі Бретон.

Наприкінці січня Європейське агентство лікарських препаратів (EMA) схвалило допуск до застосування в країнах ЄС вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca. До цього в ЄС дозволили використання вакцин німецької фірми BioNTech та американської Pfizer, а також препарату концерну Moderna зі США.

Тим часом в Україні вакцинація, почати яку МОЗ обіцяв 15 лютого, не розпочалася. Глава МОЗ пояснив, що затримуються поставки препаратів. І вони начебто мають прибути в Україну вже 16-17 лютого.

Напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що із постачанням вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer до України виникли проблеми. Раніше у МОЗ обіцяли, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого.

Минулого тижня українська компанія «Лекхім» попередила держпідприємство «Медичні закупівлі України» про затримку першої партії китайської антиковідної вакцини Sinovac Biotech.

За останніми даними, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.