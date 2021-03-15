Іспанія призупиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca

в Іспанії припинять використання препарату AstraZeneca на 15 днів

МОЗ поки не прокоментував інформацію навколо вакцини AstraZeneca

Іспанія тимчасово припиняє використання вакцини від британсько-шведської компанії AstraZeneca. Про це пише Reuters.

Як повідомляє ЗМІ, країна припинить використання препарату на 15 днів. Reuters також додає, що цю інформацію вони отримали від джерел, натомість іспанський МОЗ поки не прокоментував цю інформацію.

Сьогодні стало відомо, що Німеччина призупиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca. Повідомляється, що до такого рішення влада прийшли після кількох повідомлень про погане самопочуття у вакцинованих. Рекомендацію призупинити щеплення виніс інститут Пауля Ерліха – німецький орган, відповідальний за вакцини.

Раніше МОЗ назвав кількість виявлених побічних реакцій на вакцину.

Як повідомлялося, британсько-шведська компанія AstraZeneca заявила про безпеку своєї вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

При цьому Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити анафілактичну реакцію і гіперчутливість (алергічну реакцію) до списку побічних ефектів вакцини AstraZeneca від Covid-19.

Як повідомлялося, низка європейських країн тимчасово обмежила вакцинацію препаратом AstraZeneca через тромбоз у кількох пацієнтів.

Слід зазначити, що в Україні надзвичайно низькі темпи вакцинації від коронавірусу. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.

14 березня у Києві та трьох областях не щепили жодну людину.