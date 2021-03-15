Німеччина призупиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca

Медичні працівники готують шприци з вакциною AstraZeneca проти Covid-19 у новому вакцинаційному центрі в колишньому аеропорту Темпельхоф у Берліні, Німеччина, 8 березня 2021 року

Медичні працівники готують шприци з вакциною AstraZeneca проти Covid-19 у новому вакцинаційному центрі в колишньому аеропорту Темпельхоф у Берліні, Німеччина, 8 березня 2021 року

Рішення було прийнято за рекомендацією Інституту Пауля Ерліха у ФРН

Міністерство охорони здоров’я Німеччини вирішило призупинити вакцинацію від коронавірусу препаратом фірми AstraZeneca. Про це сьогодні повідомило інформаційне агентство Reuters.

Повідомляється, що до такого рішення влада прийшли після кількох повідомлень про погане самопочуття у вакцинованих. Рекомендацію призупинити щеплення виніс інститут Пауля Ерліха – німецький орган, відповідальний за вакцини.

Раніше МОЗ назвав кількість виявлених побічних реакцій на вакцину.

Як повідомлялося, британсько-шведська компанія AstraZeneca заявила про безпеку своєї вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

При цьому Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити анафілактичну реакцію і гіперчутливість (алергічну реакцію) до списку побічних ефектів вакцини AstraZeneca від Covid-19.

Як повідомлялося, низка європейських країн тимчасово обмежила вакцинацію препаратом AstraZeneca через тромбоз у кількох пацієнтів.

Слід зазначити, що в Україні надзвичайно низькі темпи вакцинації від коронавірусу. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.

14 березня у Києві та трьох областях не щепили жодну людину.