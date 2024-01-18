Ворог припинив штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 18 січня

Триває 694-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Запорізькому напрямку ворог не проводив атак. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 18 січня.

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Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито шість атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак окупантів в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще п’ять атак поблизу Макіївки, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили вісім атак противника біля Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито десять атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку противника північніше Новодонецького Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив шість безуспішних штурмів позицій наших військ.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління та по п’ятьох зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох пунктах управління, району зосередження особового складу, трьох радіолокаційних станціях, двох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та двох складах боєприпасів противника.