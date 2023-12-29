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В Україні після атаки майже сотня поранених та 16 загиблих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні після атаки майже сотня поранених та 16 загиблих
Наслідки ракетного удару по Одесі
фото: Суспільне

Серед постраждалих щонайменше двоє дітей – шести та восьми років

Наразі відомо про 16 загиблих і 97 поранених внаслідок масштабної ракетної атаки ворога по Україні. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

«Держава-терорист продовжує атакувати цивільних. Сьогодні зранку ворог випустив понад півтори сотні ракет та ударних дронів по мирних українських містах. Відомо про 16 загиблих. 97 поранених, серед яких щонайменше двоє дітей – шести та восьми років. Пошукові роботи тривають», – йдеться в повідомленні.

За словами Костіна, постраждали Дніпро, Львів, Київ, Харків, Одеса, Конотоп, Запоріжжя.

«Масштабні руйнування. Житлові будинки, навчальні заклади, лікарні… Розпочато кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів. Російський режим вкотре доводить всьому світу свою злочинну природу», – зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, під час атаки росіян на Україну було пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська» у столиці. Після атаки станція працювала як укриття. Поїзди проїжджали станцію без зупинки.

До слова, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.

Теги: прокуратура окупанти війна ракета

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