В Україні після атаки майже сотня поранених та 16 загиблих

Серед постраждалих щонайменше двоє дітей – шести та восьми років

Наразі відомо про 16 загиблих і 97 поранених внаслідок масштабної ракетної атаки ворога по Україні. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

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«Держава-терорист продовжує атакувати цивільних. Сьогодні зранку ворог випустив понад півтори сотні ракет та ударних дронів по мирних українських містах. Відомо про 16 загиблих. 97 поранених, серед яких щонайменше двоє дітей – шести та восьми років. Пошукові роботи тривають», – йдеться в повідомленні.

За словами Костіна, постраждали Дніпро, Львів, Київ, Харків, Одеса, Конотоп, Запоріжжя.

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«Масштабні руйнування. Житлові будинки, навчальні заклади, лікарні… Розпочато кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів. Російський режим вкотре доводить всьому світу свою злочинну природу», – зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, під час атаки росіян на Україну було пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська» у столиці. Після атаки станція працювала як укриття. Поїзди проїжджали станцію без зупинки.

До слова, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

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Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.