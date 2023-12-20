Війна пропонує кожному лише три вибори

Головна ілюзія, в якій ще намагаються жити мільйони наших співгромадян – ілюзія того, що їх у будь-якому випадку омине

В чому особливість війни, в якій на тебе напав потужніший противник з метою геноциду?

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Особливість такої війни в тому, що в ній є лише три вибори:

втікти, битися, померти.

В ній немає варіанту «домовитись» та «відкупитись», бо той, хто вже взявся тебе знищити, не відступиться через те, що ти дозволиш йому спочатку відрізати тобі руку.

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В ній немає варіанту «я тут в сторонці постою, хай ті, кого не так шкода, воюють». Бо коли тих повбивають, війна дойде до тебе. І ворог не питатиме, чоловік ти чи жінка, старий чи юний, цивільний чи військовий, здоровий чи з плоскостоп'ям. Єдине, що значитиме в той момент – чи матимеш ти навички, зброю та побратимів.

Так само в ній немає варіантів «мобілізуватимемо лише молодих бездітних чоловіків працездатного віку з ідеальним здоров'ям». До війська має піти стільки, скільки потрібно для перемоги. Навіть якщо доведеться ставити в стрій дівок. Бо якщо йтиме не до перемоги, а до поразки, альтернативою для цих дівок буде не «пересидіти вдома», а «пережити судьбу німкень на окупованих радянськими ваньками територіях» – яких перед тим, як дострелити, пускали по колу цілим взводом.

Ніщо в армії не є таким страшним, як місяць в Бучі.

Головна ілюзія, в якій ще намагаються жити мільйони наших співгромадян – ілюзія того, що їх у будь-якому випадку омине. Що хтось інший втримає фронт, а вони збережуть своє звичне життя за їхніми спинами.

Це не так.